美烏協調預計本週簽署礦產協議 美特使：共創雙贏

美國財政部長班森特認為，美國政府的礦產計畫目標在於建立美烏夥伴關係，可以共創雙贏局面。（彭博）

2025/02/24 08:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府目前正協調終結烏俄戰爭，上週傳出由美國財政部長班森特（Scott Bessent）赴基輔交付美方提出的礦產協議草案，美烏雙方正對此協議展開協調。白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff）23日接受美國《CNN》訪問時提到，礦產協議預計將在本週簽署。

綜合外媒報導，在這份關鍵礦產協議中，美方盼獲得價值5000億美元的礦產資源，藉此讓烏克蘭償還美方的各種資助，協議草擬內容還顯示，烏克蘭關鍵礦產所有權50％要歸美國所有。澤倫斯基23日表示，他不願意屈服於美國的強大壓力而簽署價值5000億美元的礦產協議，表示美方提供的援助並沒有達到這麼多金額，若要將援助視為「需要償還的債務」，那將有如「潘朵拉的盒子」，一旦開創先例，所有提供援助的國家都會要求烏克蘭償還援助。

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魏科夫在接受《CNN》節目「美國國情」（State of the Union）訪問時表示，烏克蘭總統澤倫斯基起初拒絕美國的提議，但在川普向他傳遞訊息之後，「他已不再猶豫」。魏科夫提到，澤倫斯基意識到美方為烏克蘭做了多少，並認為這份礦產協議將會在本週簽署。

班森特23日接受《福斯新聞》訪問時則表示，礦產協議將會簽署，他對此懷抱期望，預計將會在未來一週內簽署完成。班森特認為，美國政府的礦產計畫目標在於建立美烏夥伴關係，可以共創雙贏局面，「如果烏克蘭人賺錢，美國也能賺錢」。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）23日晚間表示，他已和班森特、美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）進行一場富有建設性的對話，「雙方協調有進展，美國是我們的夥伴，我們感謝美國人民」。

白宮中東特使魏科夫表示，礦產協議預計將在本週簽署。（路透）

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