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    首頁　>　國際

    美國航空炸彈威脅 義大利戰機護航航班平安轉降羅馬

    2025/02/24 03:36

    〔中央社〕義大利機場發言人指出，美國航空公司美國紐約飛印度新德里航班因「接獲炸彈威脅」，於當地時間今天下午由戰鬥機護航，轉降羅馬。美國聯邦航空總署證實這架飛機已平安降落。

    法新社和路透社報導，美國航空公司（American Airlines）這架編號AA 292航班的波音787-9夢幻客機（Boeing 787-9 Dreamliner）搭載199名乘客和機組員，於當地時間下午5時22分降落羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）。

    美國聯邦航空總署（FAA）證實這架飛機於機組員「通報一起安全問題後」，已經平安降落。

    上述義大利機場發言人指出，這架飛機由兩架戰鬥機護航，在羅馬「所有乘客下機並接受協助」。

    消息人士指出，機場運作未受影響。

    根據航班追蹤網站Flight Aware，這架客機當地時間昨天晚間8時11分許從紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）起飛。

    美國航空是美國最大航空公司之一，總部位在德克薩斯州沃斯堡（Fort Worth）。該航空公司沒有立即回覆法新社的置評請求。1140224

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