為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    UN秘書長呼籲 烏克蘭和平協議顧及「領土完整」

    聯合國秘書長古特瑞斯23日呼籲，和平協議應顧及烏克蘭領土完整。圖為2024年9月25日古特瑞斯（右）在美國紐約聯合國總部會見烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    聯合國秘書長古特瑞斯23日呼籲，和平協議應顧及烏克蘭領土完整。圖為2024年9月25日古特瑞斯（右）在美國紐約聯合國總部會見烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    2025/02/23 23:23

    〔編譯張沛元／綜合報導〕值此聯合國將就攸關烏克蘭的決議案進行表決前夕，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）23日呼籲，俄烏停戰的和平協議應該顧及烏克蘭的「領土完整」。

    古特雷斯在聲明中重申，一個公正、永續以及全面性的和平有其迫切需要；此等和平得要能「充分維護烏克蘭的主權、獨立，以及國際社會承認邊界內的領土的完整。」

    聯合國安全理事會即將就一份美國所提、攸關烏戰3週年的決議案草文進行表決，該簡短的決議案草文中，並未提及烏克蘭的領土完整。

    古特瑞斯說，俄國全面入侵烏克蘭在2月24日屆滿3年，此等侵略之舉明顯違反《聯合國憲章》與國際法；第二次世界大戰已落幕80年，尚未止歇的烏戰不但嚴重威脅歐洲的和平與安全，也嚴重威脅聯合國的基礎與核心原則…他要向「實現公平正義且廣泛的和平的一切努力」致敬。

    烏克蘭與歐洲盟友稍早已就烏戰3週年推出決議案，要求俄國撤軍與停止攻擊鄰國；而親俄遠烏的美國總統川普上台後的華府不但另推決議案，甚至未提及烏克蘭的領土完整。

    自2022年2月24日俄國入侵烏克蘭以來，聯合國大會數度以壓倒性多數通過類似的要求俄國撤軍與停止攻擊的決議案，也都獲得時任美國總統拜登的政府的支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播