UN秘書長呼籲 烏克蘭和平協議顧及「領土完整」

聯合國秘書長古特瑞斯23日呼籲，和平協議應顧及烏克蘭領土完整。圖為2024年9月25日古特瑞斯（右）在美國紐約聯合國總部會見烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

2025/02/23 23:23

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此聯合國將就攸關烏克蘭的決議案進行表決前夕，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）23日呼籲，俄烏停戰的和平協議應該顧及烏克蘭的「領土完整」。

古特雷斯在聲明中重申，一個公正、永續以及全面性的和平有其迫切需要；此等和平得要能「充分維護烏克蘭的主權、獨立，以及國際社會承認邊界內的領土的完整。」

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聯合國安全理事會即將就一份美國所提、攸關烏戰3週年的決議案草文進行表決，該簡短的決議案草文中，並未提及烏克蘭的領土完整。

古特瑞斯說，俄國全面入侵烏克蘭在2月24日屆滿3年，此等侵略之舉明顯違反《聯合國憲章》與國際法；第二次世界大戰已落幕80年，尚未止歇的烏戰不但嚴重威脅歐洲的和平與安全，也嚴重威脅聯合國的基礎與核心原則…他要向「實現公平正義且廣泛的和平的一切努力」致敬。

烏克蘭與歐洲盟友稍早已就烏戰3週年推出決議案，要求俄國撤軍與停止攻擊鄰國；而親俄遠烏的美國總統川普上台後的華府不但另推決議案，甚至未提及烏克蘭的領土完整。

自2022年2月24日俄國入侵烏克蘭以來，聯合國大會數度以壓倒性多數通過類似的要求俄國撤軍與停止攻擊的決議案，也都獲得時任美國總統拜登的政府的支持。

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