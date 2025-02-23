克宮看好「雙普」對話 揚言絕不棄烏佔領區

克里姆林宮表示，美國總統川普與俄羅斯總統普廷之間的對話「充滿前景」。（法新社）

2025/02/23 20:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，克里姆林宮23日表示，美國總統川普與俄羅斯總統普廷之間的對話「充滿前景」，並重申俄方「永不」放棄在烏克蘭東部佔領的領土。此舉顯示，即便美俄關係出現解凍跡象，莫斯科在領土立場上毫無退讓之意。

川普本月稍早主動致電普廷，商討結束俄烏戰爭的可能方案，此舉衝擊西方對俄一致政策。莫斯科將此視為普廷自2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來、打破三年孤立局面的轉機。上週，美俄高層官員在沙烏地阿拉伯會面，討論恢復雙邊關係並啟動烏克蘭停火對話，基輔與歐洲卻未獲邀參與，引發關注。

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克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週日接受俄國國營電視台採訪時說：「這是兩位卓越領袖間的對話，令人期待。更重要的是，沒有任何因素能阻礙兩國領袖實現其政治意願。」川普向俄方釋出的善意雖讓基輔與歐洲盟友警鈴大作，但能否促成俄烏停火，仍是未知數。

佩斯科夫堅決否定領土妥協，聲稱「人民早已決定加入俄羅斯」，指的是戰時俄方在烏克蘭東部舉辦的公投。這些公投遭基輔、西方及國際組織譴責為非法與虛假，俄方卻以此為領土依據。他強調：「這些土地絕不出讓，這是底線。」

23日是俄羅斯「祖國保衛者日」，旨在表揚軍人與退伍軍人，隔天恰逢俄羅斯全面入侵烏克蘭3周年。普廷在演說中表示，守護俄羅斯是他與俄軍受上天託付的「神聖使命」。他對參戰士兵說：「這是命運與天意的交會，一項艱難而光榮的任務——保衛俄羅斯——由你我共同承擔。」

川普對俄示好之餘，近期頻頻抨擊烏克蘭澤倫斯基，甚至誤稱烏克蘭挑起戰爭，並指澤倫斯基在國內聲望低落。此言論引發西方憂慮，恐在戰爭關鍵時刻動搖對烏支援。

澤倫斯基週日在Telegram發文，呼籲西方團結一致：「我們需竭盡全力，確保烏克蘭迎來持久且公正的和平，這仰賴歐洲、美國及所有渴望和平國家的共同力量。」

俄方則樂見川普與澤倫斯基交鋒。佩斯科夫說：「澤倫斯基多次對美國總統出言不遜，任何國家領袖都難以容忍，川普的反擊完全可以理解。」

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