俄267架無人機襲烏寫新高！澤倫斯基籲美歐團結助烏和平

烏克蘭國家緊急救援署23日提供的照片顯示，在俄軍發動267架無人機的大規模空襲後，基輔消防人員正在火光沖天的襲擊現場進行搶救。（法新社）

2025/02/23 19:59

［編譯陳成良／綜合報導］在俄羅斯發動全面入侵將屆滿三週年前夕，烏克蘭總統澤倫斯基今（23）日呼籲美國與歐洲攜手合作，以實現「持久和平」。這項呼籲適逢俄軍發動迄今規模最大的無人機襲擊，也是在美國前總統川普表態支持莫斯科之際發出。

《美聯社》報導，澤倫斯基透過Telegram表示：「我們必須全力以赴，為烏克蘭爭取持久且公正的和平。這需要所有夥伴的團結：我們需要整個歐洲的力量，需要美國的力量，需要所有期盼持久和平者的力量。」

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就在澤倫斯基發表談話的前一夜，俄羅斯向烏克蘭發動大規模無人機攻擊，共動用267架無人機，創下2022年2月24日全面入侵以來的單次攻擊紀錄。烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）在臉書發文指出，在這波空襲中，烏方防空系統成功攔截138架無人機，另有119架因故未能完成任務。針對剩餘10架無人機的狀況，發言人未做說明，但烏克蘭武裝部隊透過Telegram表示，包括首都基輔在內的多個區域已遭到攻擊。

22日晚間俄軍同時發動飛彈攻擊，造成中部城市克利福洛（Kryvyi Rig）1死5傷。為因應俄軍頻繁的空襲，烏克蘭持續採取遠距離反制行動，包括直接打擊俄羅斯境內的軍事基地與工業設施，以干擾俄軍後勤補給。對此，俄羅斯國防部今日回應稱，已成功擊落20架來襲的烏克蘭無人機。

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