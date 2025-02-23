為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    公墓千座墓碑驚現「QR Code」 警追查竟是1公司做標記

    德國慕尼黑（Munich）三座公墓內，近期有約1000座墓碑莫名出現QR Code貼紙。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    德國慕尼黑（Munich）三座公墓內，近期有約1000座墓碑莫名出現QR Code貼紙。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/02/23 20:05

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國慕尼黑（Munich）三座公墓內，近期有約1000座墓碑莫名出現QR Code貼紙，讓管理人員和市民感到困惑，甚至擔憂是否涉及惡意破壞。最終，經警方調查後，發現貼紙竟是當地一家園藝公司為追蹤墓碑維護情況而張貼。

    根據《紐約時報》報導，這些QR Code貼紙自去年12月開始，陸續出現在慕尼黑的瓦爾德弗里德霍夫（Waldfriedhof）、森德林格弗里德霍夫（Sendlinger Friedhof）和弗里德霍夫索爾恩（Friedhof Solln）三座公墓內。貼紙尺寸約為5公分×3公分，掃描後僅顯示逝者姓名及墓碑位置，並無其他資訊。

    墓園管理人員霍勞夫（Bernd Hoerauf）表示，這些貼紙出現的位置毫無規律，無論新舊墳墓，或是石碑與木製十字架，皆可能被張貼。他指出，這些貼紙與墓園內正式允許的紀念用QR Code不同，正式允許的通常由家屬申請，且會刻在墓碑或金屬牌上，而非使用貼紙隨意張貼。

    由於墓園管理當局希望在不損壞墓碑的前提下移除貼紙，估計每張清除費用可能高達100至500歐元（約新台幣3400至17000元），若全數清理，總費用恐達50萬歐元（約新台幣1715萬元）。面對高昂的處理成本，市政府決定向警方報案，並將案件定調為「毀損財產」刑事案件。

    經過警方調查，20日正式公布結果，確認這些貼紙來自一家負責墓地維護的園藝公司。該公司員工在墓碑上張貼QR Code，以利於內部管理，追蹤哪些墓碑已完成清潔與維護。該公司高層主管贊克（Alfred Zanker）受訪時表示：「我們是一家大公司，所有工作都需要有條不紊地進行。」警方雖未公布該公司的名稱，但強調仍在調查此行為是否構成財產損害罪，未來是否會對公司採取進一步行動尚待討論。

    雖然警方已解開謎團，但此事件仍在當地社會引發討論。一些市民與逝者家屬認為，墓碑屬於私人紀念物，應事先取得家屬同意，隨意張貼標記的行為難以接受；也有人質疑，墓園管理方為何未能及早發現與阻止這種做法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播