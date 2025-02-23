公墓千座墓碑驚現「QR Code」 警追查竟是1公司做標記

德國慕尼黑（Munich）三座公墓內，近期有約1000座墓碑莫名出現QR Code貼紙。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/02/23 20:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國慕尼黑（Munich）三座公墓內，近期有約1000座墓碑莫名出現QR Code貼紙，讓管理人員和市民感到困惑，甚至擔憂是否涉及惡意破壞。最終，經警方調查後，發現貼紙竟是當地一家園藝公司為追蹤墓碑維護情況而張貼。

根據《紐約時報》報導，這些QR Code貼紙自去年12月開始，陸續出現在慕尼黑的瓦爾德弗里德霍夫（Waldfriedhof）、森德林格弗里德霍夫（Sendlinger Friedhof）和弗里德霍夫索爾恩（Friedhof Solln）三座公墓內。貼紙尺寸約為5公分×3公分，掃描後僅顯示逝者姓名及墓碑位置，並無其他資訊。

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墓園管理人員霍勞夫（Bernd Hoerauf）表示，這些貼紙出現的位置毫無規律，無論新舊墳墓，或是石碑與木製十字架，皆可能被張貼。他指出，這些貼紙與墓園內正式允許的紀念用QR Code不同，正式允許的通常由家屬申請，且會刻在墓碑或金屬牌上，而非使用貼紙隨意張貼。

由於墓園管理當局希望在不損壞墓碑的前提下移除貼紙，估計每張清除費用可能高達100至500歐元（約新台幣3400至17000元），若全數清理，總費用恐達50萬歐元（約新台幣1715萬元）。面對高昂的處理成本，市政府決定向警方報案，並將案件定調為「毀損財產」刑事案件。

經過警方調查，20日正式公布結果，確認這些貼紙來自一家負責墓地維護的園藝公司。該公司員工在墓碑上張貼QR Code，以利於內部管理，追蹤哪些墓碑已完成清潔與維護。該公司高層主管贊克（Alfred Zanker）受訪時表示：「我們是一家大公司，所有工作都需要有條不紊地進行。」警方雖未公布該公司的名稱，但強調仍在調查此行為是否構成財產損害罪，未來是否會對公司採取進一步行動尚待討論。

雖然警方已解開謎團，但此事件仍在當地社會引發討論。一些市民與逝者家屬認為，墓碑屬於私人紀念物，應事先取得家屬同意，隨意張貼標記的行為難以接受；也有人質疑，墓園管理方為何未能及早發現與阻止這種做法。

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