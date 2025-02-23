不講武德！7中國少年東京圍毆砍傷2同學

東京葛飾區平井大橋上日前發生中國籍學生集體鬥毆事件，2名少年慘遭菜刀砍傷，平井大橋示意圖。（擷取自Google map）

2025/02/23 20:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京葛飾區去年11月發生嚴重霸凌案件，7名中國籍國中生涉嫌在河川高架橋上，圍毆並持刀砍傷2名中國籍同學，此案曝光後火速掀起日本社會關注。

綜合日媒報導，事件發生在2024年11月17日，7名中國籍少年約2名年齡分別為14歲及15歲的受害學生，到葛飾區西新小岩附近的平川大橋，先是對他們拳打腳踢，隨後更拿出菜刀砍向受害者的臉部及手肘。警方獲報後立即將傷者送醫，並展開調查與逮捕行動。

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東京警視廳表示，涉案者及被害人皆為中國籍，就讀葛飾區內一所日語學校。案發前一天，雙方曾爆發激烈口角，並約定隔天當面溝通。然而，當2名被害人抵達現場時，卻發現對方人數眾多且攜帶刀械，最終遭到暴力襲擊受傷倒地。

警方調查後已鎖定7名15歲至17歲的不良少年，其中6人坦承犯行，但1人否認指控，聲稱當時只是想阻止這場鬥毆。不過根據目擊者提供的影像，當時現場聚集人數多達20人，實際涉案人數可能更多，警方仍在持續追查其餘參與者。

此案曝光後，許多日本網友對中國籍青少年涉及暴力事件感到憤怒，認為這類案件已嚴重影響當地治安，紛紛要求這些人回去中國，不要在日本鬧事。

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