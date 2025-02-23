CIA更新台灣背景提「國民黨敗給中共後逃難」 粉專這樣解讀......

CIA本月19日更新官網關於台灣的資料。（圖翻攝自CIA官網）

2025/02/23 20:07

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上月下旬就任，美國國務院本月13日更新官網美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字，引發各界熱議。不僅如此，早就以「台灣」為國名稱呼我國的美國中央情報局（CIA），上週也更新台灣背景介紹，其中有段內容就直指1949年國民黨控制的國民政府被中共打敗逃到台灣，繼續聲稱中華民國是中國和台灣的「合法政府」。

CIA本月19日更新官網關於台灣的資料，放上我國青天白日滿地紅國旗。背景介紹部分，CIA指台灣最初是南島民族聚居地，17世紀（明末）開始有漢人移民，1895年清國將台灣割讓給日本，大日本帝國統治台灣50年。二戰後日本投降，台灣受到國民黨控制；1949年國民黨在國共內戰慘敗，國民政府和200萬名國民黨軍民逃往台灣，繼續聲稱中華民國政府是中國大陸和台灣的合法政府，並以1948年頒布的內戰戒嚴宣言統治台灣直到1987年。

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CIA表示，台灣在1980年代民主化進程迅速擴大，台灣第一個反對黨民進黨在1986年成立。1992年，台灣舉行首次立法院選舉；1996年舉行首次總統直接民選。目前台灣主要的政治問題之一為處理與中國之間的敏感關係。

時事粉專「鹿大 時事放送」解讀，CIA認為國民黨當年逃難到台灣，挾持中華民國政權片面宣稱擁有台灣土地主權，「換句話說，國民黨並非合法的擁有『中華民國政權』，更別說非法侵占台灣土地的侵占行為。」

事實上，史學界有一派認為中華民國於1945年10月25日接管台灣及澎湖之舉是二戰同盟國規劃的「軍事佔領」，即「中華民國軍事佔領台灣論」。據維基百科介紹，該論點指出，美國在二戰後期原本計畫佔領台灣，但由於種種因素放棄，改為輔助國民政府佔領台灣，該論點並引述軍事佔領不能導致領土主權轉移的國際法規則，以反駁國民政府宣稱台灣已光復、回歸中國的論述。

此外，歷史學家李筱峰曾指出，台灣原本不屬中華民國，中華民國憲法前身《五五憲草》所列的「固有疆域」並不包括台灣，二戰後的台灣只是國民政府代表盟軍暫時託管，台灣的地位有待盟國與日本簽訂和約決定領土的轉承才能確定。但對日和約（舊金山和約於1951年9月8日簽訂）還來不及簽訂，國民黨政權1949年不敵中共，頂著「中華民國」的名號，敗逃到地位尚未確定的台灣。

李筱峰教授還說，當年盟軍統帥麥克阿瑟（Douglas MacArthur）看到國民黨政權岌岌可危，曾說台灣還不是中國正式領土，南京垮台後中共不能進入台灣，台灣地位要提交聯合國決定；美國也警告國民黨，南京可遷都廣州，不能遷台灣。而當年國民政府就是先退到廣州，之後北走重慶，最後實在不得已，12月逃到台灣。

李筱峰教授所說的便是「台灣地位未定論」，支持此一觀點的人認為，依國際法而言，戰爭的始末是從宣戰到和平條約生效為止，所有經過協議後的權利義務須在和平條約生效以後才能產生法律關係，舊金山和約直到1952年4月28日才生效，1949年國民政府敗退來台事實上是「流亡」而非「遷都」。而且不管是舊金山和約還是後續日本與中華民國政府簽訂的《中日和約》，日本都只有表示「放棄」對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求，並未表明台灣主權歸屬於何方。

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