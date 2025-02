疑跟風網路挑戰！少年把死蝴蝶混水「注入體內」 休克送醫慘死

2025/02/23 17:19

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕巴西一名14歲少年莫雷拉(Davi Nunes Moreira),近日疑似參與一個離奇又傷身的網路挑戰,將死去的蝴蝶混水後注射至體內,未料出現嘔吐、休克等異狀,被緊急送醫治療,最終仍不幸身亡。這起悲劇引起巴西社會廣泛關注,目前警方已介入調查,以確認少年死因與網路挑戰之間的關聯。

綜合外媒報導,莫雷拉的健康狀況在日前突然惡化,出現嘔吐、走路一瘸一瘸等狀況,被家人送往醫院救治。莫雷拉的父親透露,兒子起初謊稱,他的走路姿勢之所以有異,是在比賽中扭傷腳,但在病情惡化後,兒子才向坦承醫生自己曾前往藥局購買針筒,並將一隻蝴蝶屍體與水混合後,注射至右腿中。

醫生懷疑,莫雷拉可能因混合物中的毒素導致感染性休克,儘管醫生已盡力搶救,但仍無法挽回他的生命,最後莫雷拉在12日不幸離世。事後莫雷拉的父親在整理兒子房間時,在他的枕頭下發現了用來注射的針筒;目前當地警方正等待完整的驗屍報告,並調查莫雷拉的異常行為與真正死因,是否與某種網路挑戰有關。

對此,聖保羅大學動物學博物館館長、蝴蝶專家馬塞洛(Marcelo Duarte)表示,「蝴蝶的生物學特性相當複雜,其體內存在的液體對人類是否會產生毒性,尚未得到深入研究。但是某些的品種,例如帝王斑蝶(Monarch butterfly),其翅膀中可能儲存含有從寄主植物攝取的毒素,如果攝入牠們,恐對人體產生影響。」

此事在各國的社群媒體上引發熱烈討論,有不少網友認為這反映了年輕世代過度相信網路資訊的問題,呼籲家長及校方加強對青少年的監督與教育。針對這起事件,警方則表示,當局將持續調查莫雷拉的社群媒體紀錄,釐清他的死是否涉及網路挑戰,並警告家長多家關注孩子的網路行為,以免類似的悲劇發生。

