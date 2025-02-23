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    疑跟風網路挑戰！少年把死蝴蝶混水「注入體內」 休克送醫慘死

    巴西一名14歲少年近日疑似參與一個離奇又傷身的網路挑戰，將死去的蝴蝶混水後注射至體內，未料出現嘔吐、休克等異狀，緊急送醫仍不幸身亡。示意圖。（資料照，美聯社）

    巴西一名14歲少年近日疑似參與一個離奇又傷身的網路挑戰，將死去的蝴蝶混水後注射至體內，未料出現嘔吐、休克等異狀，緊急送醫仍不幸身亡。示意圖。（資料照，美聯社）

    2025/02/23 17:19

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名14歲少年莫雷拉（Davi Nunes Moreira），近日疑似參與一個離奇又傷身的網路挑戰，將死去的蝴蝶混水後注射至體內，未料出現嘔吐、休克等異狀，被緊急送醫治療，最終仍不幸身亡。這起悲劇引起巴西社會廣泛關注，目前警方已介入調查，以確認少年死因與網路挑戰之間的關聯。

    綜合外媒報導，莫雷拉的健康狀況在日前突然惡化，出現嘔吐、走路一瘸一瘸等狀況，被家人送往醫院救治。莫雷拉的父親透露，兒子起初謊稱，他的走路姿勢之所以有異，是在比賽中扭傷腳，但在病情惡化後，兒子才向坦承醫生自己曾前往藥局購買針筒，並將一隻蝴蝶屍體與水混合後，注射至右腿中。

    醫生懷疑，莫雷拉可能因混合物中的毒素導致感染性休克，儘管醫生已盡力搶救，但仍無法挽回他的生命，最後莫雷拉在12日不幸離世。事後莫雷拉的父親在整理兒子房間時，在他的枕頭下發現了用來注射的針筒；目前當地警方正等待完整的驗屍報告，並調查莫雷拉的異常行為與真正死因，是否與某種網路挑戰有關。

    對此，聖保羅大學動物學博物館館長、蝴蝶專家馬塞洛（Marcelo Duarte）表示，「蝴蝶的生物學特性相當複雜，其體內存在的液體對人類是否會產生毒性，尚未得到深入研究。但是某些的品種，例如帝王斑蝶（Monarch butterfly），其翅膀中可能儲存含有從寄主植物攝取的毒素，如果攝入牠們，恐對人體產生影響。」

    此事在各國的社群媒體上引發熱烈討論，有不少網友認為這反映了年輕世代過度相信網路資訊的問題，呼籲家長及校方加強對青少年的監督與教育。針對這起事件，警方則表示，當局將持續調查莫雷拉的社群媒體紀錄，釐清他的死是否涉及網路挑戰，並警告家長多家關注孩子的網路行為，以免類似的悲劇發生。

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