為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    常見屁孩鬧事！美麥當勞檢查證件 未滿20歲無家長陪同不得入內

    美國紐約布魯克林區的麥當勞，由於時常受到青少年鬧事影響，近來要求顧客入內必須要出示身分證件，未滿20歲者若無家長陪同不得入內。（圖擷自Google街景）

    美國紐約布魯克林區的麥當勞，由於時常受到青少年鬧事影響，近來要求顧客入內必須要出示身分證件，未滿20歲者若無家長陪同不得入內。（圖擷自Google街景）

    2025/02/23 16:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林區諾斯特蘭大道（Nostrand Avenue）和法烈布殊大道（Flatbush Avenue）交叉口的麥當勞，由於時常受到青少年鬧事影響，近來推出相當罕見的措施，那就是顧客入內必須要出示身分證件，未滿20歲者若無家長陪同不得入內。

    《紐約郵報》報導，這間麥當勞門市的經理侯賽因（Amber Hussain）透露，上個星期有一群青少年放學後戴著面罩闖入店內，攻擊保安並打破玻璃門，因此店面決定採取相關措施。

    侯賽因說，幾乎每天到了放學時間左右，就會有15至20名青少年跑來鬧事，除了朝顧客丟擲冰塊、從Uber外送員手上搶走食品之外，甚至還會在餐廳裡直接吸食大麻。

    據了解，這間麥當勞附近曾發生多起槍擊和砍殺案，紐約警方資料顯示，店內和店門前2022年有121起報警電話、2023年103起、2024年111起。

    在法烈布殊街區長大的20歲女子博拉辛格（Sania Bolasingh）透露，當地人都知道這間麥當勞很糟糕，但她近來去光顧時被保安要求拿出證件確認年齡，還是讓她感到很震驚，不過，也有居民認為門市的做法非常合理。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播