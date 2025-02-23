常見屁孩鬧事！美麥當勞檢查證件 未滿20歲無家長陪同不得入內

美國紐約布魯克林區的麥當勞，由於時常受到青少年鬧事影響，近來要求顧客入內必須要出示身分證件，未滿20歲者若無家長陪同不得入內。（圖擷自Google街景）

2025/02/23 16:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林區諾斯特蘭大道（Nostrand Avenue）和法烈布殊大道（Flatbush Avenue）交叉口的麥當勞，由於時常受到青少年鬧事影響，近來推出相當罕見的措施，那就是顧客入內必須要出示身分證件，未滿20歲者若無家長陪同不得入內。

據《紐約郵報》報導，這間麥當勞門市的經理侯賽因（Amber Hussain）透露，上個星期有一群青少年放學後戴著面罩闖入店內，攻擊保安並打破玻璃門，因此店面決定採取相關措施。

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侯賽因說，幾乎每天到了放學時間左右，就會有15至20名青少年跑來鬧事，除了朝顧客丟擲冰塊、從Uber外送員手上搶走食品之外，甚至還會在餐廳裡直接吸食大麻。

據了解，這間麥當勞附近曾發生多起槍擊和砍殺案，紐約警方資料顯示，店內和店門前2022年有121起報警電話、2023年103起、2024年111起。

在法烈布殊街區長大的20歲女子博拉辛格（Sania Bolasingh）透露，當地人都知道這間麥當勞很糟糕，但她近來去光顧時被保安要求拿出證件確認年齡，還是讓她感到很震驚，不過，也有居民認為門市的做法非常合理。

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