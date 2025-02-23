英女警私拆竊賊電子腳鐐 只為「私會激戰」

英國貝德福德郡一名女警因與竊賊發展出不倫戀情，並將其帶回家中發生性行為，這名警員更曾擅自移除罪犯的電子追蹤器，以方便私下會面，被判處18個月監禁。（歐新社）

2025/02/23 16:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國貝德福德郡（Bedfordshire）1名女警因與竊賊發展出不倫戀情，並將其帶回家中發生性行為，這名警員更曾擅自移除罪犯的電子腳鐐，以方便私下會面，被判處18個月監禁。

綜合外媒報導，前警員康尼利（Natasha Conneely）在貝德福德郡警察局罪犯管理部門任職負責管理罪犯的工作，期間與1名受監管的竊賊發展出性關係。為了掩飾兩人的私會行為，康尼利涉嫌移除該竊賊配戴的電子腳鐐，並在事後檢查系統，確保他們的行蹤未被記錄在案。

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調查顯示，康尼利與該竊賊於2023年6月曾在利茲（Leeds）1家酒店過夜。康尼利最終承認違反2015年刑事司法和法院法案第26條，承認濫用警察權力和特權的罪名。

貝德福德郡警察局長羅登赫斯特（Trevor Rodenhurst）對此事作出回應，強調警隊絕不容忍此類行為。他指出，康尼利的不當行為不僅違反職業操守，更可能導致該罪犯在缺乏監管的情況下重新犯案，對公共安全構成威脅。

在被起訴後，康尼利已主動辭職。2023年11月的警察聽證會裁定她的行為構成嚴重不當行為，並指出若她未辭職，將被開除出警隊。目前，康尼利已被列入警察學院的禁入名單，終身不得重返警界。

羅登赫斯特警長表示，種種證據顯示「她是出於自己的自由意志，進入這一段關係」，康尼利的行為嚴重損害了罪犯管理系統的公信力，同時也辜負了致力維護社區安全的警隊同仁的信任。

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