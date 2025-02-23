日本高中生「豬仔」遭騙至緬甸 淚揭詐騙園區高層是中國人

連接泰國達府湄索市和緬甸克倫邦妙瓦底市的泰緬友誼大橋。（路透）

2025/02/23 16:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近日在與緬甸邊境的地區，成功救出2名日本籍少年，他們分別在去年11月及今年1月遭誘騙至緬甸詐騙園區，順利獲救後便向外界分享當時的可怕經歷。

綜合日媒報導，1名來自宮城縣的17歲高中生於今年1月初，透過線上遊戲認識29歲日本男子藤沼登夢，對方以提供免費機票及工作機會為由，邀少年前往泰國。然而，他一下機便被藤沼帶往緬甸的詐騙園區。

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家人察覺異狀後通報失蹤，並透過泰國政府協助，約10天後成功獲救並返回日本，而藤沼登夢也被泰國當局逮捕。該少年透露，他在詐騙園區見到數十名日本人仍被囚禁，當地的詐騙集團由日本人擔任中層管理，但最高層則是中國人。

另名來自愛知縣的16歲少年，則是去年11月左右透過網路認識1名陌生人，對方邀請他到「海外發揮特殊技能工作賺錢」及免費機票為由，誘騙他前往泰國。少年抵達後被載往緬甸的詐騙基地，被迫從事電信詐騙。

這名高中生表示，他的工作是冒充警察進行詐騙，每天工作長達10小時，若不配合便會遭到電擊懲罰，他的腳曾因此被電擊過1次。今年2月，少年透過通訊軟體向家人發送GPS定位求救，日本政府隨即通報泰國大使館，終於在2月16日平安返國。

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