川普接班人？ 范斯橫掃CPAC 2028提名民調

美國副總統范斯20日在馬里蘭州奧克森山的蓋洛德國家度假中心出席CPAC會議，發表談話。（美聯社）

2025/02/23 16:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕在近日舉行的美國「保守派政治行動會議」（CPAC）年度「意向民調」中，美國副總統范斯（JD Vance）以壓倒性優勢脫穎而出，成為2028年共和黨總統提名的頭號熱門人選。這項民調被視為共和黨內保守派風向的關鍵指標，吸引政壇、媒體與募款人士的高度關注。

CPAC的「意向民調」（Straw Poll）是一項非正式投票傳統，旨在了解與會者對共和黨未來領導人的偏好，通常在會議期間針對特定議題或人選進行調查。雖然不具法律效力，其結果卻常被視為保守派基層情緒的風向標，對政治人物的策略布局具參考價值。

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保守派《布萊巴特新聞》（Breitbart News）報導，此次民調詢問，若2028年共和黨初選現已開跑，與會者會支持誰。結果范斯贏得61%的壓倒性支持率。排名第二的是前白宮幕僚長、總統川普2016年總統選戰操盤手巴農（Steve Bannon），僅獲12%支持率；曾於2024年與川普競爭的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）則以7%位居第三。國務卿魯比歐（Marco Rubio）與美國駐聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）各獲3%支持。

CPAC民調不僅反映未來選情，也凸顯川普在共和黨內的深遠影響。2023年CPAC民調中，川普曾以40個百分點之差擊敗迪尚特，贏得2024年提名。此次民調顯示，99%的與會者認同「川普重返白宮以來的前幾週，是我有生之年現代保守派運動的最佳時刻」，其中94%表示「強烈認同」。此外，89%的受訪者支持川普與「政府效率部」（DOGE）掌握聯邦機構預算，而非交由國會決定。

《紐約郵報》指出，CPAC意向民調是會議中最受矚目的環節之一，被視為保守派情緒的晴雨表。范斯的領先地位不僅顯示其個人魅力，也反映共和黨內對新世代領導人的期待。這項民調的意涵在於，它不僅測試潛在候選人的支持度，更為共和黨內部權力版圖的未來走向提供線索。

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