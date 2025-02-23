別讓川普無聊！智囊團建議英相施凱爾說重點、找機會奉承

英國首相施凱爾（左）和法國總統馬克宏（右）即將赴美拜會川普，討論如何促成烏俄停戰協議。（美聯社）

2025/02/23 15:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國首相施凱爾準備訪問美國，與美國總統川普商談如何調停烏俄戰爭。英國衛報旗下《觀察家報》（The Observer）23日指出，白廳（Whitehall，即英國中央政府）近來在行前會議中建議施凱爾，與川普談話必須簡短切題，且最好找機會奉承他。

為了不讓歐洲和烏克蘭在烏俄停戰協議中被邊緣化，施凱爾和法國總統馬克宏將緊急赴華府會川普。

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行前，白廳和英國外交部顧問向施凱爾建議，川普很容易感到無聊，因此與他談話要明確表達自己的重點，最重要的是「要簡短」。白廳一位了解川普注意力持續時間的消息人士表示，「當川普失去興趣，並認為某人很無聊時，他就會置之不理。他不喜歡馬克宏，部分原因就是馬克宏話太多，還試圖教訓他」。

顧問也建議施凱爾要找機會奉承川普，例如說每個人都非常感激他將全世界的注意力集中在烏俄和平的必要性上，但重點是必須「巧妙地奉承」，不要弄巧成拙。

據了解，白廳內部流傳一起未經證實的故事。2017年，時任英相梅伊（Theresa May）首次到白宮與川普相會時，也被建議必須盡可能像川普表示祝賀。因此，梅伊一到白宮就急忙祝賀川普成功任命新內閣，「唐納德，你任命了一支偉大的團隊」。

川普立即回應：「哦，非常感謝妳，德蕾莎——妳特別喜歡他們之中的誰？」梅伊頓時愣住，只能回答：「哦，好吧，所有人都喜歡，唐納德。」

梅伊團隊當時得到的教訓是，如果不做功課，太多的奉承會帶來麻煩。

英國前駐法國大使芮基茲（Peter Ricketts）表示，施凱爾應該對川普有關烏俄戰爭的爭議言論充耳不聞，「不是關切川普怎麼說，而是關切他怎麼做」，並讓川普明白，在烏克蘭和歐洲問題上與俄國總統普廷匆忙達成協議，必然會符合普廷的利益，且會讓普廷顯得強勢，川普顯得弱勢。

另一位英國消息人士也同意，稱施凱爾必須讓川普明白，阻止川普在歷史上獲得一席之地的唯一阻礙，就是與俄國談成一項不被其他人視為「公平」的協議，讓川普認為他的成功取決於不向普廷屈服。

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