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    23歲百人斬AV女優懷孕突消風？ 背後「真相」曝光

    英國AV女優莉莉‧菲利普斯近日因假裝懷孕引發爭議，其公關團隊最終承認此舉是為了宣傳新作品。（圖擷取自Instagram／lilyphillip_s）

    英國AV女優莉莉‧菲利普斯近日因假裝懷孕引發爭議，其公關團隊最終承認此舉是為了宣傳新作品。（圖擷取自Instagram／lilyphillip_s）

    2025/02/23 16:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國AV女優莉莉‧菲利普斯（Lily Phillips）近日因假裝懷孕引發爭議，其公關團隊最終承認此舉是為了宣傳新作品。

    《news.com.au》 報導，菲利普斯早前在個人Instagram帳號上發布「孕照」及驗孕棒照片，宣稱自己懷孕。然而，當她被媒體拍到在好萊塢夜店與友人聚會時，身穿緊身透視裝的她腹部平坦，與先前宣稱懷孕的說法顯著不符。

    此事件引發輿論關注，部分原因在於菲利普斯在2024年因一則爭議性影片而聲名大噪。她曾在14小時內與101名陌生男子發生性關係，並將過程上傳至OnlyFans平台。隨後，她更推出紀錄片《我一天內與100名男子上床》，進一步提升了知名度。

    由於菲利普斯宣布懷孕的時間點距離「百人斬挑戰」僅2個月，許多網友開始質疑真相。有人推測她可能在進行挑戰時已經懷孕，也有人認為這純粹是炒作行為。

    在輿論壓力下，菲利普斯的公關團隊最終承認，懷孕消息確實是為了宣傳新作品而策劃。據公關表示，新作品將涉及「角色扮演、表演的故事情節」，內容與懷孕、生產相關，意在迎合市場趨勢及特定受眾的需求。公關指出，成人產業中「生育」、「懷孕」等主題一直都有一定市場。

    此事件在社交媒體上引發強烈反響，許多網友指責菲利普斯為增加訂閱而假裝懷孕。批評者認為，在許多人正在努力克服不孕問題的情況下，假裝懷孕的行為極不尊重且令人反感。

    菲利普斯早前在個人Instagram帳號上發布「孕照」及驗孕棒照片，宣稱自己懷孕。（圖擷取自Instagram／lilyphillip_s）

    菲利普斯早前在個人Instagram帳號上發布「孕照」及驗孕棒照片，宣稱自己懷孕。（圖擷取自Instagram／lilyphillip_s）

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