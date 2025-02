時速破200公里！曾獲金氏紀錄「全球最高雲霄飛車」 將爆破拆除

2025/02/23 14:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐澤西州主題樂園「六旗大冒險」(Six Flags Great Adventure)有一座被譽為全球最高雲霄飛車「京達卡」(Kingda Ka),在爬升到最高點後,會以超過200公里的時速俯衝而下,刺激程度吸引許多遊客朝聖。然而,園方近期宣布,園區這座設施近20年歷史的標誌性設施,即將被爆破拆除退役。

綜合外媒報導,六旗大冒險直到剛過的這一季終了休園,才宣布雲霄飛車京達卡即將退役,不過根據《今日美國》(USA Today)報導,主題樂園新聞網站、雲霄飛車迷社媒團體等早在幾個月前,就傳出這項設施即將下台一鞠躬。據了解,這座人氣超高的遊樂設施,從開張以來就問題不斷,經常出現長時間暫停營運維修的情況。

京達卡於2005年風光亮相,並以456英尺(近140公尺)俯衝而下的最高時速可達128英里(約205公里),榮獲金氏世界紀錄認證「全球最高」與「全球最快」的雲霄飛車,相關紀錄最久稱霸近20年。另外,目前「全球最快」的雲霄飛車紀錄,已被阿拉伯聯合大公國「法拉利世界」(Ferrari World)的Formula Rossa取代。

報導指出,雖然雲霄飛車京達卡即將成為過去式,但尋求刺激的玩家可以期待新的設施。根據六旗大冒險園方說法,他們準備興建的新設施,將會是北美洲第一座超級「迴旋鏢式」雲霄飛車(boomerang coaster),以最快時速59英里(約95公里)的速度載客向前俯衝再往後拉。

