時速破200公里！曾獲金氏紀錄「全球最高雲霄飛車」 將爆破拆除

全球最高雲霄飛車「京達卡」（Kingda Ka），即將在近期被爆破拆除退役。（圖擷取自維基百科）

2025/02/23 14:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州主題樂園「六旗大冒險」（Six Flags Great Adventure）有一座被譽為全球最高雲霄飛車「京達卡」（Kingda Ka），在爬升到最高點後，會以超過200公里的時速俯衝而下，刺激程度吸引許多遊客朝聖。然而，園方近期宣布，園區這座設施近20年歷史的標誌性設施，即將被爆破拆除退役。

綜合外媒報導，六旗大冒險直到剛過的這一季終了休園，才宣布雲霄飛車京達卡即將退役，不過根據《今日美國》（USA Today）報導，主題樂園新聞網站、雲霄飛車迷社媒團體等早在幾個月前，就傳出這項設施即將下台一鞠躬。據了解，這座人氣超高的遊樂設施，從開張以來就問題不斷，經常出現長時間暫停營運維修的情況。

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京達卡於2005年風光亮相，並以456英尺（近140公尺）俯衝而下的最高時速可達128英里（約205公里），榮獲金氏世界紀錄認證「全球最高」與「全球最快」的雲霄飛車，相關紀錄最久稱霸近20年。另外，目前「全球最快」的雲霄飛車紀錄，已被阿拉伯聯合大公國「法拉利世界」（Ferrari World）的Formula Rossa取代。

報導指出，雖然雲霄飛車京達卡即將成為過去式，但尋求刺激的玩家可以期待新的設施。根據六旗大冒險園方說法，他們準備興建的新設施，將會是北美洲第一座超級「迴旋鏢式」雲霄飛車（boomerang coaster），以最快時速59英里（約95公里）的速度載客向前俯衝再往後拉。

My final picture of Kingda Ka and El Toro together pic.twitter.com/ovpBLPMHj0 — Fazcoasters （@Fazcoasters） February 20, 2025

KINGDA KA

Archive Six Flags Great Adventure

Full Video : https://t.co/Yf6VPyyODv

Height : 78 ft （127 m）

Speed : 128 mph （206 km/h） pic.twitter.com/FZe14RupYj — DLP Welcome （@DLPWelcome） February 8, 2025

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