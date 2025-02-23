殘忍至極！美國食人魔殺害街友、分食器官……如今竟獲釋

被當地媒體稱為「食人魔殺手」的泰瑞·史密斯（Tyree Smith），獲准「條件式釋放」。（美聯社）

2025/02/23 14:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕10年前，泰瑞·史密斯（Tyree Smith）在美國康乃狄克州犯下駭人聽聞的謀殺食人案，震驚全美。如今，他卻獲准「條件式釋放」，引發軒然大波！受害者家屬痛斥永不原諒，政界人士也擔憂公共安全。儘管院方宣稱史密斯透過藥物治療已穩定病情，但民眾對於這位「食人魔」能否真正改過自新，仍抱持高度質疑。

《紐約郵報》報導，2011年，史密斯在康乃狄克州布里奇波特（Bridgeport）1棟廢棄房屋內，殘忍殺害了43歲的街友安吉爾·岡薩雷斯（Angel Gonzalez）。更令人毛骨悚然的是，史密斯犯案後，竟取下岡薩雷斯的部分腦組織、1隻眼球及數個器官，帶至1處墓園食用，並搭配清酒佐餐，令人髮指。

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2013年，法院考量史密斯因精神錯亂而不負刑事責任，判處他在康乃狄克州立醫院接受長達60年的強制治療，而非監禁。

近期，康乃狄克州精神病安全審查委員會批准了史密斯的「條件式釋放」。所謂「條件式釋放」，指的是精神疾病患者在嚴格監督下，逐步恢復自由的過程，與一般刑滿假釋有所不同。在此情況下，史密斯仍需遵守多項規定，例如定期回診、服藥、以及接受心理治療等，以確保其病情穩定，並避免再次危害社會。

院方表示，史密斯在藥物治療下，病情已大幅改善。法醫精神病學家泰特爾鮑姆博士（Dr. Caren Teitelbaum）引述院方主任的說法，稱史密斯是個樂觀、能安撫其他病患的人。目前，史密斯獲准在院內日間通行，未來若進展順利，將逐步獲得監督下的外出權利。

史密斯的「條件式釋放」決定，立即引發政界人士與受害者家屬的強烈反彈。

受害者弟媳塔莉莎·弗雷澤（Talitha Frazier）在聽證會上聲淚俱下，她無法接受史密斯可能重返社會的事實，更痛斥史密斯對岡薩雷斯的死毫無悔意。「我們怎麼能確定他不會再犯？」她質問。

多位州參議員共同譴責此釋放決定，擔憂史密斯若停藥，將危及公共安全，並再次傷害受害者家屬。他們聲明：「我們對這不公不義的決定感到震驚，這在什麼樣的世界裡是OK的？」

社會大眾與受害者家屬的疑慮，主要集中在史密斯是否真正悔改，以及他的病情是否足以保障公共安全。民眾擔心，這位曾犯下駭人聽聞罪行的「食人魔」，是否真的能夠融入社會，不再對他人構成威脅。

岡薩雷斯弟媳塔莉莎·弗雷澤拿者被害人生前照片，痛斥兇手毫無悔意。（美聯社）

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