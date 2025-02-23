英國高速公路驚見屍體！ 警封鎖多條幹道調查

英國警方昨（22）日周六晚間在布里斯托附近的M4高速公路上發現人類屍體，導致多條重要幹道緊急封閉。（圖擷取自X/@tvnewswatch）

2025/02/23 14:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國警方昨（22）日晚間在布里斯托附近的M4高速公路上發現人類屍體，導致多條重要幹道緊急封閉。事發地點位於M4高速公路的J20（Almondsbury Interchange）和J21（Awkley）路段之間。

綜合外媒報導，據警方透露，事件發生於當地時間晚間6點40分左右，當時多名駕駛員報警稱在路面上發現可疑物體。警方到場後確認為人類屍體。初步調查顯示，死者可能是一名40多歲的男性，但警方仍在努力確認死者身分並試圖通知其家屬。

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為配合調查工作，當局已採取大規模交通管制措施。目前，M4高速公路在奧門斯布利（Almondsbury）和奧克利（Awkley）之間的雙向路段已完全封閉，M48高速公路在J1至M4之間的雙向路段同樣實施封閉。此外，M5通往M4的連接路段也已關閉。預計這些道路封閉措施將持續到23日凌晨。

交通管制造成大量車輛受阻，警方和交通管理人員正在現場協助受困車輛掉頭。截至凌晨，警方已開始逐步疏通M4和M48高速公路東行方向的交通。而賽文橋（Severn Crossing）仍維持正常通行，但道路封鎖範圍延伸至威爾斯王子橋和賽文橋的英國一側。

為協助案件調查，警方呼籲在事發時段行經M4高速公路相關路段的駕駛，如有掌握任何相關資訊或行車記錄器影像，請立即與警方聯繫。警方表示，任何線索都可能對調查工作有所幫助。

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