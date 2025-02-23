哭了！美國男冤獄30年獲釋 出獄後先幫母親掃墓、想逛好市多

美國夏威夷男子科代羅含冤入獄30年，重獲自由第一件事就是去幫母親掃墓，之後想逛逛好市多。（美聯社）

2025/02/23 12:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷男子科代羅（Gordon Cordeiro），因為1994年的槍擊命案含冤入獄，在新的DNA跡證推翻他的嫌疑後，科代羅終於在本月21日重獲自由，而他出來的第一件事就是去幫母親掃墓，之後想逛逛好市多（Costco）。

據《美聯社》報導，科代羅22日接受專訪時，透露他的母親保萊特（Paulette）患有肌萎縮性側索硬化症（ALS），已在1994年9月過世，自己則是在同年10月被捕，他出獄當天沒過多久就來到母親的墓前，感謝她的養育之恩。

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科代羅回憶，讓他坐冤獄的是一起毒品交易搶劫案，茂宜島男子布萊斯德爾（Timothy Blaisdell）在過程中遭槍擊身亡，而他當時是待在母親身旁照顧，並幫其他家人搭建置物架，孰料卻被當成兇嫌。

據了解，在法院首次開庭審判時，陪審團無法達成一致意見，只有1人認為科代羅有罪，但後來不知為何陪審團態度轉變，認定他謀殺、搶劫罪成立，法官最終判處無期徒刑不得假釋。

夏威夷無罪計畫指出，經過對證物重新檢驗後，發現科代羅的DNA和現場跡證不符，並在死者布萊斯德爾牛仔褲口袋上採集到不明嫌犯的DNA，讓法官哈曼（Kirstin Hamman）裁定撤銷對科代羅的判決。

科代羅說，在他入獄前只用過呼叫器，出來後對於「每個人都在看手機」的情況真的需要適應，科代羅已拿到屬於自己的智慧型手機，但他還沒有變成「低頭族」。

科代羅透露，他出獄後發現茂宜島真的變了好多，在幫母親掃墓後，他22日又去了其他親戚的墳墓，之後想去好市多逛逛，短期內打算修修車子、幫老爸修繕房屋，並找一些對社區有益的事情做。

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