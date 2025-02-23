真菌反噬大腦！ 研究罕揭果蠅免疫自毀「開關」

圖為1隻因感染白殭菌（Beauveria bassiana）而死亡的成年菜蠅（Delia radicum）。科學家發現，這種真菌能「駭入」果蠅的免疫系統，使其攻擊自身腦細胞，導致神經退化。圖中可見真菌產生的白色分生孢子簇。（圖擷取自維基百科）

2025/02/23 11:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國伯明罕大學（研究團隊日前在國際頂尖期刊《PLOS 生物學》（PLOS Biology）發表突破性研究，首次揭露真菌如何巧妙操控果蠅免疫系統，誘使其攻擊自身腦細胞，最終引發神經退化。這項發現不僅為真菌感染研究開啟新方向，也為神經退化性疾病的成因提供了嶄新線索。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊發現，一種名為白僵菌（Beauveria bassiana）的常見真菌能「欺騙」果蠅的免疫系統，引發一連串導致神經細胞死亡的連鎖反應。實驗顯示，受感染果蠅的存活率驟降，超過半數在短短7天內死亡，而未受感染的對照組則有一半可存活近50天。這項結果顯示白殭菌感染對神經系統的致命影響。

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進一步分析發現，白僵菌僅需3天便能突破果蠅的血腦屏障（blood-brain barrier），進入大腦中樞。更關鍵的是，該真菌能促使一種稱為Toll-1的受體蛋白（類似於免疫系統的「警報器」）釋放抗菌肽（AMPs）進行免疫防禦，卻同時誘發另一種名為Sarm的分子。Sarm在正常情況下抑制免疫反應，但此時卻反向攻擊腦細胞，形成極具破壞性的免疫逃避機制。

研究通訊作者、伯明罕大學神經遺傳學教授伊達爾戈（Alicia Hidalgo）表示：「我們首次完整揭示真菌如何演化出欺騙免疫系統的能力。原本應保護大腦的免疫機制，竟成為促使細胞死亡的『引爆點』。白殭菌成功誘導Sarm作用，使其突破血腦屏障，最終吞噬腦細胞。」

儘管研究結果驚人，參與研究的辛格（Deepanshu Singh）博士強調，大眾無需恐慌。「白殭菌經過漫長演化，專門感染昆蟲，並不會對人類構成威脅」他進一步說明：「這項研究揭示了宿主與病原體之間持續的進化競爭。宿主試圖強化免疫防禦，而病原體則發展更精密的策略來逃避免疫系統。雖然白殭菌對人類無害，但這項研究為其他真菌可能影響人類大腦提供了重要線索。」

這項研究不僅揭示了真菌感染對神經系統的影響，也為理解、預防甚至治療神經退化性疾病開啟新視野。科學家認為，深入了解這種免疫劫持機制，有望為未來腦部疾病的治療策略提供關鍵啟示。

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