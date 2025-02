8工人受困！印度隧道工地坍塌 救援面臨重大挑戰

2025/02/23 11:02

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度南部泰倫加納邦(Telangana)納加爾庫爾諾爾區(Nagarkurnool)一處隧道工地今(23)日突發坍塌意外,8名工人受困。事故發生在距離海德拉巴約120公里的Srisailam Left Bank Canal(SLBC)灌溉工程計畫。

綜合外媒報導,SLBC灌溉工程計畫其隧道總長為50.75公里,此計畫於長時間停工後,於事發四天前才重啟工程。事故發生於當地時間早上8點30分,當時有51名工人在隧道內進行挖掘作業。在距離入口約14公里深的隧道頂部突然坍塌,坍塌範圍約3公尺。事故發生後,43名工人成功逃出,但仍有8人被困在隧道內。

請繼續往下閱讀...

印度國家災難應變部隊(NDRF)和州災難應變部隊(SDRF)均已趕抵現場搜救。然而,由於隧道內電力線路斷裂,導致一片漆黑,加上可能有積水,搜救工作挑戰重重。印度灌溉部長庫馬爾·雷迪(N Uttam Kumar Reddy)表示,已請求具有因應類似緊急情況經驗的辛加雷尼煤礦公司(SCCL)提供協助。

官方同時也聯繫去年參與北阿坎德邦隧道救援的專業團隊支援。目前隧道內的通風系統仍在運作,確保受困工人有氧氣供應。

泰倫加納邦首席部長雷萬特·雷迪(A Revanth Reddy)已指示當地官員全力開展救援工作,並承諾政府將為受影響家庭提供必要支持。印度總理莫迪(Narendra Modi)已表達中央政府願提供一切必要協助。

反對黨Bharat Rashtra Samithi (BRS)批評,認為政府應承擔全部責任。

2023年北阿坎德邦隧道曾發生類似坍塌意外,當時41名工人受困長達17天,全數幸運獲救。

Telangana News: Eyewitness Reveals Shocking Details Of Telangana Tunnel Collapse #DNAVideos | #Telangana | #TelanganaNews | #TunnelCollapse For more videos, click here https://t.co/6ddeGFqM3o pic.twitter.com/0mm9uMnTY9

Some 6-8 workers are suspected trapped in mud & muck after 10 m of tunnel roof collapsed at #Amrabad #SLBC project location in #Telangana, about 200 km from #Hyderabad; 2 #NDRF teams (from Hyd & Vijayawada), #SDRF, #NDMA called for rescue operation; no contact with those trapped pic.twitter.com/JrTIXRzCPd