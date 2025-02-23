8工人受困！印度隧道工地坍塌 救援面臨重大挑戰

印度泰倫加納邦納加爾庫爾諾爾區一處在建隧道今日發生屋頂坍塌事故，造成8名工人受困。（圖翻攝自X/@airnewsalerts）

2025/02/23 11:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部泰倫加納邦（Telangana）納加爾庫爾諾爾區（Nagarkurnool）一處隧道工地今（23）日突發坍塌意外，8名工人受困。事故發生在距離海德拉巴約120公里的Srisailam Left Bank Canal（SLBC）灌溉工程計畫。

綜合外媒報導，SLBC灌溉工程計畫其隧道總長為50.75公里，此計畫於長時間停工後，於事發四天前才重啟工程。事故發生於當地時間早上8點30分，當時有51名工人在隧道內進行挖掘作業。在距離入口約14公里深的隧道頂部突然坍塌，坍塌範圍約3公尺。事故發生後，43名工人成功逃出，但仍有8人被困在隧道內。

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印度國家災難應變部隊（NDRF）和州災難應變部隊（SDRF）均已趕抵現場搜救。然而，由於隧道內電力線路斷裂，導致一片漆黑，加上可能有積水，搜救工作挑戰重重。印度灌溉部長庫馬爾·雷迪（N Uttam Kumar Reddy）表示，已請求具有因應類似緊急情況經驗的辛加雷尼煤礦公司（SCCL）提供協助。

官方同時也聯繫去年參與北阿坎德邦隧道救援的專業團隊支援。目前隧道內的通風系統仍在運作，確保受困工人有氧氣供應。

泰倫加納邦首席部長雷萬特·雷迪（A Revanth Reddy）已指示當地官員全力開展救援工作，並承諾政府將為受影響家庭提供必要支持。印度總理莫迪（Narendra Modi）已表達中央政府願提供一切必要協助。

反對黨Bharat Rashtra Samithi （BRS）批評，認為政府應承擔全部責任。

2023年北阿坎德邦隧道曾發生類似坍塌意外，當時41名工人受困長達17天，全數幸運獲救。

Some 6-8 workers are suspected trapped in mud & muck after 10 m of tunnel roof collapsed at #Amrabad #SLBC project location in #Telangana, about 200 km from #Hyderabad; 2 #NDRF teams （from Hyd & Vijayawada）, #SDRF, #NDMA called for rescue operation; no contact with those trapped pic.twitter.com/JrTIXRzCPd — Uma Sudhir （@umasudhir） February 22, 2025

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