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    扯！中國企業嚴管「如廁」 逾2分鐘、不合時段就扣薪

    中國廣東省佛山「三兄弟機械製造有限公司」推行如廁管理規範，揚言透過監控隨時抽查，連中國網友都震驚。（圖擷自微博）

    中國廣東省佛山「三兄弟機械製造有限公司」推行如廁管理規範，揚言透過監控隨時抽查，連中國網友都震驚。（圖擷自微博）

    2025/02/23 10:33

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕誇張！中國廣東省佛山市順德區「三兄弟機械製造有限公司」，本月11日對員工公告「如廁管理規範」，不僅規定什麼時候能上廁所、什麼時候不能上廁所，還要求去小便時不得超過2分鐘，引起中國網友震驚。

    綜合中媒報導，「三兄弟機械」為了維護工作秩序、提高效率、整頓態度，依照《黃帝內經》規定了「正常如廁時間」，分別為早上8時之前、上午10時30分至40分、中午12時至下午1時30分之間、下午3時30分至40分、下午5時30分至6時之間．如果加班的話則建議晚間9時之後再上廁所。

    三兄弟機械指出，若在正常如廁時間之外突然內急想小便，去解手的時間不能超過2分鐘，該公司同時還嚴格規定了「上班不允許如廁時間」，分別為早上8時至8時30分、中午11時30分至12時、下午1時30分至2時、下午5時至5時30分，如果員工加班，那麼晚間6時至6時30分、晚間8時30分至9時都不准上廁所。

    身體狀況特殊 可申請「無薪如廁」

    三兄弟機械表示，假如員工有特殊身體狀況，可向人力資源單位申請「無薪如廁」，此外，公司將隨時透過監視器查核員工上廁所，若違反規定，將罰款人民幣100元（約新台幣452元）。

    這份「如廁管理規範」從公告當日試運行至本月28日為止，並從3月1日起正式實施，中國網友看到如此離譜的內容相當傻眼，紛紛痛批這根本違反人體機能，還有人透露其實這種工廠在廣東還有很多。

    在公告內容受到抨擊後，三兄弟機械連忙表示相關規定沒有受到員工認可，目前已經停止實施。中國法律界人士指出，「如廁管理規範」明顯會影響到勞動者的身體健康，已違反《勞動合同法》第4條、第32條規定。

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