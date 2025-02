恐怖屠殺！與ISIS有關武裝組織血洗剛果 70基督徒遭斬首

2025/02/23 10:07

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕剛果民主共和國東部盧貝羅地區(Lubero)於近日發生嚴重暴力事件,與伊斯蘭國(ISIS)有關聯的武裝組織「民主同盟軍(Allied Democratic Forces,簡稱ADF)」闖入民宅,將70名基督徒帶走並殘忍斬首。

綜合外媒報導,據當地目擊者描述,武裝分子衝進基督徒的家中,大喊「滾出去,滾出去」,隨後將受害者帶至卡桑加(Kasanga)的一間基督教堂。在教堂內,這些基督徒被綁起來後全部遭到斬首。

報導指出,ADF的目標是將剛果民主共和國東北部的基督徒社區轉變為伊斯蘭哈里發國,並強迫當地基督徒遵守極端的伊斯蘭習俗。這起血腥事件在當地引發恐慌,導致大量基督徒逃離該地區尋求庇護。

附近小學校長表示,由於安全局勢急劇惡化,當地的教堂、學校和醫療中心已全面關閉。更令人痛心的是,由於該地區持續不安全,許多遇難者家屬在事發數日後仍無法為親人舉行安葬儀式。CECA20教會的一位長老表達了社群的絕望:「我們不知道該怎麼做或如何祈禱;我們受夠了屠殺。願上帝的旨意成就。」

國際組織「敞開的門」(Open Doors)對這起針對平民的暴力行為表示強烈譴責,呼籲各國政府和國際組織優先保護剛果民主共和國東部的平民。該組織的法律專家賽謬爾(John Samuel)強調,這類暴力事件的肇事者幾乎都沒有受到懲罰、不需要負任何責任。匈牙利負責援助受迫害基督徒的國務秘書阿茲貝伊(Tristan Azbej)也在社群平台X上表達震驚,美國政治評論員惠勒(Liz Wheeler)則批評國際媒體對此事件關注度不足。

????Horrified to learn about the 70 Christian martyrs beheaded by terrorists in a church in Kasanga, DRC. ???????? Hungary stands in solidarity with the persecuted Christians BUT we need more ⏩️⏩️ the world needs to recognize and act against Christian persecution.❗️