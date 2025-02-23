馬斯克「想讓妳懷孕」簡訊曝！正妹網紅提告爭子掀波瀾

克萊兒21日在紐約提交訴狀，要求取得她兒子的完全監護權，並要求馬斯克進行親子鑑定。她的兒子在法庭文件中以R.S.C.稱呼。（圖：Ashley St. Clair／X）

2025/02/23 07:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）捲入新的私生活風波。保守派網紅克萊兒（Ashley St. Clair）日前向紐約法院提起訴訟，要求確認其5個月大兒子的親子關係，並申請完全監護權。隨著訴訟文件公開，兩人間多則私密簡訊意外曝光，揭露這段不為人知的關係始末。

英國《每日郵報》報導，現年26歲的克萊兒於21日正式向法院提交訴狀，要求取得兒子R.S.C.（法院文件代稱）的單獨監護權。她在訴狀中指出，這位科技巨擘迄今僅與兒子會面三次：2024年9月21日在紐約短暫相處兩小時、隔日一小時，以及後來在德州奧斯汀的30分鐘見面。「自孩子出生以來，所有重要決定都是由我一人做出，」克萊兒強調。

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訴訟文件中，克萊兒提交了多則關鍵簡訊作為佐證。去年九月，當她在產房傳送抱著新生兒的照片時，馬斯克立即回應：「一切安好？」（All well?）在她回覆「他完美無瑕」（He is perfect）後，馬斯克表示：「期待週末與你們相見。」（I look forward to seeing you and him this weekend.）

在另一則更顯私密的對話中，當克萊兒傳送自拍照時，馬斯克不僅以「美女」（cutie）稱呼她，更直言「想再讓妳懷孕」（I want to knock you up again），展現超乎尋常的親暱關係。

然而，這段關係似乎受到安全考量的嚴重影響。馬斯克在簡訊中透露，他在「暗殺名單」上僅次於川普總統，這也是他刻意淡化父子關係的主因。「現在情勢所逼，必須如此。唯有極度偏執者方能倖存。」（Necessary for now. Only the paranoid survive.）他更警告：「在美國總統大選結果揭曉前，潛在威脅將達到瘋狂程度。」（The threat level will reach insane levels until the election is decided.）

根據克萊兒描述，這段關係始於2023年5月，當時馬斯克主動透過社群媒體私訊聯繫她。兩人首次會面是在舊金山一場訪談活動上，當時她任職於右翼諷刺新聞網站「巴比倫蜜蜂」（Babylon Bee）。克萊兒在訴狀中指出，孩子可能是在加勒比海度假勝地聖巴托島（St. Barts）受孕。

若親子關係獲得確認，這將是53歲馬斯克的第13個子女。目前，這位科技業巨擘已證實與三位不同女性育有12名子女。馬斯克向來支持提高生育率，曾公開表示，若人類生育率持續低迷，「文明將面臨崩潰」。

對於這起監護權訴訟及私訊風波，《每日郵報》記者透過特斯拉公關部門尋求回應，但截至發稿前仍未獲得回覆。

作為親子鑑定訴訟的證據之一，保守派網紅克萊兒分享了一張照片，照片中馬斯克抱著她的兒子，兒子在去年9月出生。（圖：Ashley St. Clair／X）

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