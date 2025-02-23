美退役中將凱恩獲提名參聯會主席 2018便獲川普賞識

美國總統川普提名退役空軍中將凱恩（右）接任參謀首長聯席會議主席，據稱川普早在2018年在伊拉克首度與他會面時，就對他讚賞有加。 （美聯社檔案照）

2025/02/23 06:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普21日突然解除空軍上將布朗的參謀首長聯席會議主席職務，並提名退役空軍中將凱恩（Dan Caine）接任。美聯社、路透報導，凱恩雀屏中選令人意外，但川普2018年在伊拉克首度與他會面時，就對他讚賞有加。

據報導，凱恩當時擔任打擊伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）特別行動部隊副指揮官，他向當時首次執政的川普表示，可在1週內摧毀這個武裝組織。川普在2019年的保守派政治行動大會演說時，便曾憶述這段對話。此後，川普還數度提及此事，不僅以凱恩的暱稱「拉金」（Razin）稱呼他，對他的賞識也有增無減。

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川普去年提及與凱恩的初次會面時表示，當時他在一個機棚裡與駐伊拉克美軍會面，在場官兵紛紛戴上「讓美國再次偉大」（MAGA）的帽子，凱恩也在現場。川普最近一次提到凱恩是在19日，說「他是真正的將軍，不是電視將軍」，並隨即在21日透過自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布，提名凱恩擔任參聯會主席。

凱恩1990年畢業於維吉尼亞軍校，取得文學和經濟學學位，曾先後在美國空軍與國民兵服役，駕駛F-16戰機的時數超過2800小時，曾擔任特種作戰職務，也曾負責管理五角大廈最機密的特殊權限計畫。2005年起，凱恩在華府擔任過多個職務，包括農業部部長特別助理、白宮國土安全委員會反恐政策主任等。不過，川普最關注的仍是凱恩2018年至2019年派駐伊拉克的經歷。

在去年底以3星中將官階退役前，他的職務是中央情報局（CIA）主掌軍事事務的副局長。今年1月以來，凱恩擔任多家私人企業的顧問，包括Voyager Space太空公司的國家安全顧問委員會主席。

今年稍早，凱恩曾在一次播客（podcast）節目中憶述，他在幼年時期就渴望追隨父親腳步，成為戰鬥機飛行員。2001年9月11日，「開打」恐怖組織成員劫持民航機，撞向五角大廈與紐約世貿中心時，他是負責保護華府地區的空軍飛行員之一。

凱恩的資歷並未涵蓋法律明確規定參聯會主席必須歷練的關鍵職務，例如參聯會副主席、作戰指揮官或軍種司令等。但美聯社指出，只要總統認定「符合國家利益」，參聯會主席人選可以豁免法定必要條件。

美軍現役軍官應效忠憲法，不參與任何政黨或政治活動。凱恩的立場能否保持超然，將面臨嚴格檢視。一名與凱恩共事逾10年的美軍高級官員表示，凱恩會努力讓軍隊遠離政治，因為他「把任務與部隊看得比政治重要。他不是熱衷政治的人」。

凱恩的任命案需經聯邦參議院審核通過。路透指出，他在任命聽證會中勢將遭遇極為嚴格的確認程序，才能獲得未來4年的美軍最高階軍官要職，並晉升為4星上將。

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