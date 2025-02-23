華府槓上烏克蘭、歐盟！烏戰3週年決議案鬧雙包

罔顧烏克蘭與歐盟已推相關決議案，美國自行推出有關俄烏戰爭3週年決議案送交聯合國安理會表決。圖為本月13日安理會就中東情勢開議。（法新社）

2025/02/23 00:14

〔編譯張沛元／綜合報導〕外交官22日表示，美國希望聯合國安全理事會24日就有關即將屆滿3週年的俄羅斯入侵烏克蘭3週年的1份簡短的決議案草文進行表決，然後送交聯合國大會由193個成員國進行投票。

美國此舉使之與烏克蘭以及歐洲聯盟（EU）槓上，因為烏國與歐盟過去1個月來一直就其所擬的烏戰決議案草文與聯合國成員國磋商，烏歐版決議案草文預定24日在聯大表決。

請繼續往下閱讀...

路透20日曾報導，華府拒絕參與案烏歐版決議案草文，並在21日自行提出美版決議案，以及也要在24日於聯大表決。21日稍晚，美國已將同其決議案草文送交安理會。

外交官表示，安理會尚未排定何時表決美版決議案草文。安理會決議案過關的門檻為9張贊成票，外加未遭5大常任理事國美國、俄羅、中國、英國與法國否決。

美版與烏歐版的決議案均不具約束力，但內容相差甚遠。烏歐版要求莫斯科當局立即從烏克蘭撤出所有軍隊；美版則僅稱衝突造成人命損失，以及「呼籲迅速結束衝突」並敦促兩造「實現持久和平」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法