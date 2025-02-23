為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    華府槓上烏克蘭、歐盟！烏戰3週年決議案鬧雙包

    罔顧烏克蘭與歐盟已推相關決議案，美國自行推出有關俄烏戰爭3週年決議案送交聯合國安理會表決。圖為本月13日安理會就中東情勢開議。（法新社）

    罔顧烏克蘭與歐盟已推相關決議案，美國自行推出有關俄烏戰爭3週年決議案送交聯合國安理會表決。圖為本月13日安理會就中東情勢開議。（法新社）

    2025/02/23 00:14

    〔編譯張沛元／綜合報導〕外交官22日表示，美國希望聯合國安全理事會24日就有關即將屆滿3週年的俄羅斯入侵烏克蘭3週年的1份簡短的決議案草文進行表決，然後送交聯合國大會由193個成員國進行投票。

    美國此舉使之與烏克蘭以及歐洲聯盟（EU）槓上，因為烏國與歐盟過去1個月來一直就其所擬的烏戰決議案草文與聯合國成員國磋商，烏歐版決議案草文預定24日在聯大表決。

    路透20日曾報導，華府拒絕參與案烏歐版決議案草文，並在21日自行提出美版決議案，以及也要在24日於聯大表決。21日稍晚，美國已將同其決議案草文送交安理會。

    外交官表示，安理會尚未排定何時表決美版決議案草文。安理會決議案過關的門檻為9張贊成票，外加未遭5大常任理事國美國、俄羅、中國、英國與法國否決。

    美版與烏歐版的決議案均不具約束力，但內容相差甚遠。烏歐版要求莫斯科當局立即從烏克蘭撤出所有軍隊；美版則僅稱衝突造成人命損失，以及「呼籲迅速結束衝突」並敦促兩造「實現持久和平」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播