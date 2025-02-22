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    抗衡北京海運主宰地位 美政府提案對中國製商船收費

    對北京加徵10％關稅後，川普擬再對中國製商船收費。（美聯社）

    對北京加徵10％關稅後，川普擬再對中國製商船收費。（美聯社）

    2025/02/22 22:02

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）21日宣布一項提案，擬對中國建造的貿易商船徵收費用，並要求一定比例的美國產品由美國船隻運送，藉此抗衡中國在全球海運領域的強勢地位。

    此提案是基於前總統拜登任內，對中國海運、物流和造船行為貿易調查所做出的結論，認定北京在上述三項領域的主宰地位缺乏公正性，得益於低價和低勞力成本等因素削價競爭，建議採取「迫切行動」因應。

    提案指出，中國鎖定海運、造船和物流領域取得主導地位，以削價競爭贏得顯著市場份額。以噸位來看，中國從1999年不到5%的市場佔比，在去年達到超過50%。截至去年一月，中國掌握19%的全球商業船隊，以及95%的貨櫃生產。

    拜登政府的貿易代表戴琪上月指出，美國的商業造船規模僅排全球第19，每年的造船量不到5艘；相較之下，中國每年可建造超過1700艘。目前的全球海運造船業版圖，由中國、南韓和日本佔據超過九成市場。因此，美方的提案可能使日韓造船業受益。

    另外，貿易代表署將逐步增加所有美國貨品的海運限制，初步為透過海運出口的美國產品中，至少1%得由掛有美國船旗或美國營運的船隻運送，循序漸進至7年後達到15%門檻，並在最終納入船隻得在美國建造的要求。

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