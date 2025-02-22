約旦、埃及不買帳！ 川普打消清空加薩念頭

川普表示，無意強迫執行清空加薩的構想。（路透）

2025/02/22 21:55

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普近期提出「清空並接管加薩」構想，引發阿拉伯世界強烈反彈，亦不被國際社會接受。由於重建首要前提，他國接收加薩人民的條件不再，川普遂表明無意強迫施行。

川普21日接受「福斯新聞」電話專訪時一改先前強勢立場，坦言未能說服埃及和約旦接收加薩的巴勒斯坦人，使得整個清空加薩的計畫無法成真，「我們一年付了約旦和埃及數十億美元。他們的回絕讓我有點訝異」。

請繼續往下閱讀...

川普說，「這個方法（清空並重建加薩）是我的計畫，我覺得這確實行的通。但我不會強迫，我只好從旁建議」。

川普先是在1月25日拋出清空加薩主張，並在4日於白宮接見以色列總理納坦雅胡時，進一步聲稱要由美國接管加薩走廊，推動建設和開發，且不排除美軍進駐的可能性，目標是打造中東的「蔚藍海岸」（Riviera）。

川普重申，試圖重建加薩卻不遷移當地居民的想法不切實際，部分是因巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的存在。讓美國接管並重新安置巴勒斯坦人才是最好的方式。雖然川普仍為自己的計畫辯護，但「紐約時報」指出，上述言論是以英文過去式表達，顯示出川普不再抱持期望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法