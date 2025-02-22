為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    淫魔難逃！性交會留獨特細菌叢 可當性侵鑑識線索

    DNA分析示意圖。與此新聞無關。（美聯社檔案照）

    DNA分析示意圖。與此新聞無關。（美聯社檔案照）

    2025/02/22 21:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕性侵案件通常靠DNA追查兇嫌，不過，根據澳洲一份研究，性行為時，雙方彼此傳播到對方身上的細菌，會留下獨特的菌叢特徵，在缺乏DNA證據的性侵案件中，可以此當線索鑑識加害者。

    就像由微生物群落組成的腸道菌叢，每個人性器官帶有的菌叢因人而異，這些微生物群會透過性行為傳到性交對象身上，而留下特定的特徵，可用於之後的追蹤檢測。

    英國《衛報》報導，澳洲梅鐸大學鑑識科學家查普曼（Brendan Chapman）負責的一項研究指出，這種追蹤個體性器官菌叢（sexome）的技術，有朝一日可用於調查檢測不出精子的性侵案件。查普曼說，「如果沒有射精、有使用隔離性的避孕措施、或者是已結紮者等情況，這種技術都十分重要，可當做第二鑑識方式」。

    研究團隊針對一種名為16S rRNA的細菌基因進行實驗，以12對一夫一妻異性伴侶為對象，採集性行為前、後的性器官菌叢樣本，顯示一方身上的這種菌叢特徵，可在性行為後，在性交對象身上檢測到。而且，即使性行為時使用保險套，菌叢仍會傳到對方身上，不過，在這種情況下，大多數是由女性傳到男性身上。

    查普曼說，實驗中的一對夫妻，性行為後5天仍留有對方的這種菌叢特徵。此外，研究也指出，陰毛、口交、切除過包皮或者使用潤滑劑，顯然都並不影響菌叢傳給對方，可能影響事後追蹤菌叢跡象的，是男性性行為後的個人衛生習慣。

    這份研究報告12日在「細胞」出版社旗下iScience期刊發表。研究人員認為，這種技術可延長性侵案鑑識檢測的有效時間，超過目前以傳統DNA分析的「可能時限」；DNA分析最有可能在24小時內檢出殘留精子。不過，查普曼說，在實際應用在法庭上之前，還需要進一步找出可被檢測的更精確獨特菌叢特徵，以及了解女性生理期對菌叢的影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播