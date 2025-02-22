淫魔難逃！性交會留獨特細菌叢 可當性侵鑑識線索

DNA分析示意圖。與此新聞無關。（美聯社檔案照）

2025/02/22 21:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕性侵案件通常靠DNA追查兇嫌，不過，根據澳洲一份研究，性行為時，雙方彼此傳播到對方身上的細菌，會留下獨特的菌叢特徵，在缺乏DNA證據的性侵案件中，可以此當線索鑑識加害者。

就像由微生物群落組成的腸道菌叢，每個人性器官帶有的菌叢因人而異，這些微生物群會透過性行為傳到性交對象身上，而留下特定的特徵，可用於之後的追蹤檢測。

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英國《衛報》報導，澳洲梅鐸大學鑑識科學家查普曼（Brendan Chapman）負責的一項研究指出，這種追蹤個體性器官菌叢（sexome）的技術，有朝一日可用於調查檢測不出精子的性侵案件。查普曼說，「如果沒有射精、有使用隔離性的避孕措施、或者是已結紮者等情況，這種技術都十分重要，可當做第二鑑識方式」。

研究團隊針對一種名為16S rRNA的細菌基因進行實驗，以12對一夫一妻異性伴侶為對象，採集性行為前、後的性器官菌叢樣本，顯示一方身上的這種菌叢特徵，可在性行為後，在性交對象身上檢測到。而且，即使性行為時使用保險套，菌叢仍會傳到對方身上，不過，在這種情況下，大多數是由女性傳到男性身上。

查普曼說，實驗中的一對夫妻，性行為後5天仍留有對方的這種菌叢特徵。此外，研究也指出，陰毛、口交、切除過包皮或者使用潤滑劑，顯然都並不影響菌叢傳給對方，可能影響事後追蹤菌叢跡象的，是男性性行為後的個人衛生習慣。

這份研究報告12日在「細胞」出版社旗下iScience期刊發表。研究人員認為，這種技術可延長性侵案鑑識檢測的有效時間，超過目前以傳統DNA分析的「可能時限」；DNA分析最有可能在24小時內檢出殘留精子。不過，查普曼說，在實際應用在法庭上之前，還需要進一步找出可被檢測的更精確獨特菌叢特徵，以及了解女性生理期對菌叢的影響。

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