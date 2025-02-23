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    氣爆？夏威夷度假村烤肉區7傷3命危 爆炸畫面曝

    美國夏威夷州毛伊島海濱度假村烤肉區疑似發生氣爆，警方到場救援。（擷取自X平台）

    美國夏威夷州毛伊島海濱度假村烤肉區疑似發生氣爆，警方到場救援。（擷取自X平台）

    2025/02/23 00:20

    〔中央社〕美國夏威夷州毛伊島（Maui）警方和飯店管理人員表示，當地一處海濱度假村的烤肉區疑似發生氣爆，造成7人受傷，其中3人情況危急。

    美聯社報導，這起昨天發生的疑似氣爆事件，讓卡納帕里海灘（Kaanapali Beach）的一處度假村留下一地殘骸。

    毛伊島警方指出，事發地點周邊的民眾不必撤離，且初步調查顯示，這起氣爆事件跟液化石油氣有關。

    警方還說，7位傷患的年齡從18歲至74歲不等，有2名重傷者已送往歐胡島（Oahu）救治。

    分享於社群媒體的事發現場影片可以看到，一座戶外游泳池的附近發生爆炸，殘骸碎片散落一地。

    當地警方提到，當局正在調查氣爆原因。

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