氣爆？夏威夷度假村烤肉區7傷3命危 爆炸畫面曝

2025/02/23 00:20

〔中央社〕美國夏威夷州毛伊島(Maui)警方和飯店管理人員表示,當地一處海濱度假村的烤肉區疑似發生氣爆,造成7人受傷,其中3人情況危急。

美聯社報導,這起昨天發生的疑似氣爆事件,讓卡納帕里海灘(Kaanapali Beach)的一處度假村留下一地殘骸。

毛伊島警方指出,事發地點周邊的民眾不必撤離,且初步調查顯示,這起氣爆事件跟液化石油氣有關。

警方還說,7位傷患的年齡從18歲至74歲不等,有2名重傷者已送往歐胡島(Oahu)救治。

分享於社群媒體的事發現場影片可以看到,一座戶外游泳池的附近發生爆炸,殘骸碎片散落一地。

當地警方提到,當局正在調查氣爆原因。

LAHAINA, Hawaii: An explosion at The Whaler resort on Kaanapali Beach in West Maui on Thursday evening left seven people injured, including three critically.



The blast occurred around 6:15 p.m. at the 2481 Kaanapali Parkway.



Webcam footage captured debris flying from the… pic.twitter.com/Cr382aL3YL