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    美烏稀土協議仍有「問題」 英媒：澤倫斯基尚未準備好簽署

    川普和澤倫斯基（右）近來為了美烏稀土礦產協議，和烏俄終戰等問題隔空交火。（法新社）

    川普和澤倫斯基（右）近來為了美烏稀土礦產協議，和烏俄終戰等問題隔空交火。（法新社）

    2025/02/22 20:12

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與烏克蘭才表明「很快」將就稀土礦產合作達成協議，但英國《天空新聞》22日引述烏國消息人士透露，烏國總統澤倫斯基尚未準備好簽署協議，因為該協議草案仍存在「許多問題」。

    據報導，美國總統川普、白宮國家安全顧問瓦爾茲等人21日才表示，美烏很快就能簽署稀土礦產協議，澤倫斯基同日也稱烏國將「迅速且明智」地與美達成協議，但一位了解談判情況的人士透露，澤倫斯基尚未準備好。

    該人士指出，「就協議草案的內容而言，仍存在許多問題，總統尚未準備好接受它。目前，協議草案並未體現美烏的夥伴關係，僅包含烏國單方面的承諾」。

    在澤倫斯基最初以該協議不包含安全保證而加以拒絕，並與川普隔空發表尖銳言論後，川普的烏俄特使凱洛格特地訪問基輔3天，向烏國提供一份更新版的協議草案。

    該版本解決基輔當局的部分擔憂，也符合烏國法律，最後澤倫斯基在外交部長西比哈、國會議長斯特凡楚克等高階官員和幕僚建議下，表明願意簽署新版協議。

    凱洛格也在社群媒體上發文表示，他與澤倫斯基及其「才華洋溢的國安團隊」進行「廣泛且積極的討論」。

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