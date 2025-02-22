川普更換白宮辦公桌 疑與馬斯克小兒子「鼻屎」有關

日前，馬斯克小兒子（中）當著媒體的面挖鼻孔。資料照。（路透社）

2025/02/22 23:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）20日說，「堅毅桌（Resolute Desk）」已暫時從白宮的橢圓形辦公室移出，整理維修。不過，整起事件疑似跟科技富豪馬斯克（Elon Musk）小兒子X的鼻屎有關。

美媒《Daily Beast》報導，川普20日在社群媒體上提到，總統在當選之後，可以從7張桌子中挑選1張來用。他決定將堅毅桌換成前總統老布希（George Herbert Walker Bush）任內使用的「C&O」辦公桌。

請繼續往下閱讀...

據報導，美國其他的前總統，例如卡特（Jimmy Carter）與雷根（Ronald Reagan）等人，也都有在白宮西廂辦公室的書房使用過「C&O」辦公桌。而堅毅桌這個橢圓形辦公室標誌性中流砥柱，最近使用的總統有歐巴馬、拜登，甚至川普第一任期辦公桌也是它。

整起事件可以回溯到本月11日，當天X跟著老爸馬斯克一起到白宮與川普開記者會，即便記者會現場嚴肅、謹慎，X在一旁依然是扮鬼臉、出聲音，甚至還挖完鼻孔後，把鼻屎抹在川普的桌子上。

雖然記者會後，川普稱X是個高智商的孩子，但川普這次大動作更換辦公桌，又曾經自爆擁有潔癖，就不免讓人將2件事情聯想在一起。

而事實上，橢圓形辦公室的辦公桌是6張，而不是川普發文寫的7張，這6張分別是老羅斯福桌（Theodore Roosevelt desk）、胡佛桌（Hoover desk）、堅毅桌（Resolute desk）、詹森桌（Johnson desk）、威爾遜桌（Wilson desk）及C&O桌（C&O desk）。

川普更換了白宮的辦公桌。（擷取自Truth Social）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法