前川普幕僚長也被質疑「納粹式敬禮」 法國極右派領袖怒了

巴農20日演說中的手勢引起爭議。（路透）

2025/02/22 18:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕前白宮幕僚長、總統川普2016年總統選戰操盤手巴農（Steve Bannon）20日出席保守派組織「保守派政治行動會議（CPAC）」年會，做出往前舉起手臂的動作，被質疑是納粹式敬禮。法國極右派領袖對此感到不滿，臨時取消出席會議。巴農21日回應表示他只是在「揮手」。

巴農20日晚間出席這場在華府郊外舉行的會議發表演說，演說將結束時，他以右臂往前平伸、手掌攤平的姿勢，對著台下群眾邊振臂，邊引用川普去年選戰期間在賓州遇刺時高喊的口號，連喊3次「奮戰！」

請繼續往下閱讀...

這個手勢被認為與二戰期間德國納粹及其盟友使用的納粹式敬禮很像，巴農立刻招來強烈批評。監督反猶太人主義及人權的國際組織「反誹謗聯盟 （Anti-Defamation League）」發文批評，「巴農長期以來煽動反猶主義與仇恨、威脅暴力及賦予極端分子權力，反誹謗聯盟等機構眾所周知並有詳盡紀錄，我們不感到驚訝，但是對這種行為常態化表示關切」。

法國極右派政黨「國民聯盟（National Rally）」主席巴德拉（Jordan Bardella），甚至因此臨時取消21日出席該會議發表演說。他說，「其中一名講者出於挑釁，做出與納粹意識形態相關的手勢，因此，我立即決定取消我的演說」。

針對這個動作引起爭議，巴農21日接受訪問時澄清，那並非納粹式敬禮，只是「我所有演說最後，都會做的揮手動作，來向觀眾致謝」。

網路上一些極右派網友認為，巴農是故意做出這個手勢，來「刺激」自由派和媒體的強烈反應，但是也有些人選擇與這個爭議切割，極右派政治評論網紅、川普盟友富恩特斯（Nick Fuentes）在直播中說，巴農的敬禮「就連我都覺得有點不舒服」。

掌管川普政府效率部的馬斯克（Elon Musk）上個月在慶祝川普就職的活動上，也做出被質疑是納粹式敬禮動作而遭到批評。馬斯克事後反擊外界批評，這種「人人都是希特勒」的攻擊是「老套」。

巴農20日演說被質疑納粹式敬禮影片點閱

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法