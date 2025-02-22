時機敏感！德國大選前夕 柏林大屠殺紀念碑外遊客遇刺重傷

德國柏林週五晚間有男子遇刺重傷，警方封鎖現場，大陣仗緝捕。（美聯社）

2025/02/22 20:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（21日）晚間6點，德國柏林「歐洲被害猶太人紀念碑（Holocaust memorial）」外有男遊客遇刺重傷。警方指出，嫌犯隨後就被逮捕，但詳細行凶動機仍待調查。

法媒《France 24》報導，週五晚間，柏林市中心的歐洲被害猶太人紀念碑外，1名西班牙男子遭到襲擊。嫌犯可能是使用尖銳物體作案，西班牙男子身受重傷。紀念碑就在美國大使館附近，所以特別引起關注。

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警方的聲明提到，男子晚間6點左右受重傷，馬上被送醫搶救，案發現場的地上散落沾滿血跡的衣服。救援人員也隨即趕赴現場輔導飽受驚的6名目擊民眾。

警方封鎖案發現場，展開搜捕，還出動高空升降機搜索，事發3個小時後抓到雙手沾滿鮮血的嫌犯，不過犯罪動機和身分仍待調查。

這起事件發生在德國大選前2天，但過去的幾個月內，德國發生了各種致命攻擊案件，都為選情增添不少的變數。

Gegen 18 Uhr wurde ein Mann von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in #Mitte schwer verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Personen, die das Geschehen mit ansehen mussten. Am Tatort laufen… pic.twitter.com/DNeYLJzgEO — Polizei Berlin （@polizeiberlin） February 21, 2025

警方逮捕雙手沾滿鮮血的嫌犯。（美聯社）

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