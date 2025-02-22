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    時機敏感！德國大選前夕 柏林大屠殺紀念碑外遊客遇刺重傷

    德國柏林週五晚間有男子遇刺重傷，警方封鎖現場，大陣仗緝捕。（美聯社）

    德國柏林週五晚間有男子遇刺重傷，警方封鎖現場，大陣仗緝捕。（美聯社）

    2025/02/22 20:09

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週五（21日）晚間6點，德國柏林「歐洲被害猶太人紀念碑（Holocaust memorial）」外有男遊客遇刺重傷。警方指出，嫌犯隨後就被逮捕，但詳細行凶動機仍待調查。

    法媒《France 24》報導，週五晚間，柏林市中心的歐洲被害猶太人紀念碑外，1名西班牙男子遭到襲擊。嫌犯可能是使用尖銳物體作案，西班牙男子身受重傷。紀念碑就在美國大使館附近，所以特別引起關注。

    警方的聲明提到，男子晚間6點左右受重傷，馬上被送醫搶救，案發現場的地上散落沾滿血跡的衣服。救援人員也隨即趕赴現場輔導飽受驚的6名目擊民眾。

    警方封鎖案發現場，展開搜捕，還出動高空升降機搜索，事發3個小時後抓到雙手沾滿鮮血的嫌犯，不過犯罪動機和身分仍待調查。

    這起事件發生在德國大選前2天，但過去的幾個月內，德國發生了各種致命攻擊案件，都為選情增添不少的變數。

    警方逮捕雙手沾滿鮮血的嫌犯。（美聯社）

    警方逮捕雙手沾滿鮮血的嫌犯。（美聯社）

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