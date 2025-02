時機敏感！德國大選前夕 柏林大屠殺紀念碑外遊客遇刺重傷

2025/02/22 20:09

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕週五(21日)晚間6點,德國柏林「歐洲被害猶太人紀念碑(Holocaust memorial)」外有男遊客遇刺重傷。警方指出,嫌犯隨後就被逮捕,但詳細行凶動機仍待調查。

法媒《France 24》報導,週五晚間,柏林市中心的歐洲被害猶太人紀念碑外,1名西班牙男子遭到襲擊。嫌犯可能是使用尖銳物體作案,西班牙男子身受重傷。紀念碑就在美國大使館附近,所以特別引起關注。

請繼續往下閱讀...

警方的聲明提到,男子晚間6點左右受重傷,馬上被送醫搶救,案發現場的地上散落沾滿血跡的衣服。救援人員也隨即趕赴現場輔導飽受驚的6名目擊民眾。

警方封鎖案發現場,展開搜捕,還出動高空升降機搜索,事發3個小時後抓到雙手沾滿鮮血的嫌犯,不過犯罪動機和身分仍待調查。

這起事件發生在德國大選前2天,但過去的幾個月內,德國發生了各種致命攻擊案件,都為選情增添不少的變數。

Gegen 18 Uhr wurde ein Mann von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in #Mitte schwer verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Personen, die das Geschehen mit ansehen mussten. Am Tatort laufen… pic.twitter.com/DNeYLJzgEO