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    日本因應「台灣有事」 長崎公布接收竹富町4300人方案

    日本長崎縣政府因應「台灣有事」公布離島居民接收計畫草案，沖繩竹富町（標記處）約4300居民送往長崎市等3地飯店安置。（擷取自Google地圖）

    日本長崎縣政府因應「台灣有事」公布離島居民接收計畫草案，沖繩竹富町（標記處）約4300居民送往長崎市等3地飯店安置。（擷取自Google地圖）

    2025/02/22 17:36

    〔中央社〕日本長崎縣政府因應「台灣有事」公布離島居民接收計畫草案，將利用新幹線等交通方式把竹富町約4300位居民送往長崎市等3地飯店安置，並提供飲食及日常所需物品。

    日本讀賣新聞報導，有關假設「台灣有事」（台灣發生事態）的日本冲繩縣先島群島居民撤離計畫，長崎縣政府昨天公布為期約1個月的接收計畫草案。

    根據初步規劃，長崎縣政府將利用西九州新幹線等交通方式，從福岡機場把冲繩縣竹富町約4300位居民送往縣內的長崎市、諫早市及大村市安置。

    竹富町包括9個有人居住的島嶼及周邊的無人島，距台灣的地圖直線距離約190公里、距長崎的地圖直線距離約1100公里。

    一旦「台灣有事」，日本中央政府估算要從先島群島撤離的居民等人數多達約12萬人，因此要求九州地方加上山口縣等8縣政府各自制訂接收計畫。

    根據長崎縣政府公布的接收計畫草案，長崎市將接收約3300人、諫早市接收約550人，及大村市接收約450人。

    運輸工具除了新幹線外，縣府還會利用巴士協助長者與幼童移動，預計花兩天時間送往長崎縣內19處飯店避難。顧及各地區撤離居民的社區維持，相同地區居民將被分配住在同家飯店或鄰近飯店。

    在避難安置期間，居民的飲食及日常所需物品，將由長崎縣政府及接收飯店負責提供。

    作為接收避難居民的課題之一，有關基於災害救助法提供每人每晚花費的標準金額為7000日圓（約新台幣1500元），長崎縣政府持續向中央政府要求提高。

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