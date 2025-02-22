拔智齒結果竟被拔掉整個下巴 男崩潰：我根本沒病......

誤判男子囊腫切片的當事診所。（擷取自IG）

2025/02/22 16:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利羅馬近期發生一起離譜的醫療事故，一名35歲男子原本只是要拔智齒，卻因醫院檢體搞錯，被誤診為罹患下顎惡性腫瘤，導致下巴整個被切除，還落下右臉癱瘓的永久性傷害，得知真相後讓他崩潰直呼，「我根本沒病，卻白白受了這麼多苦！」

據《每日郵報》報導，這名男子去年5月20日前往羅馬一間牙科診所（Umberto I Dental Clinic）拔除智齒與切除口中囊腫，手術前醫院對囊腫進行切片檢查，未料卻將他的檢體與另一名癌症患者的樣本搞混，等到數週後回診，醫生隨即一臉凝重地告訴他該囊腫是惡性腫瘤，並「極具侵略性」，必須馬上移除整個下顎並接受化療。

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手術後，男子不僅面部變形，右側嘴巴更因神經受損而癱瘓。然而，一個月後的追蹤檢查卻顯示腫瘤檢測結果為「陰性」，醫生因此改口稱「不需要化療了」。男子因此起了疑心，將檢體送至羅馬天主教大學實驗室重新檢驗，結果證實他根本沒有癌症，整起手術純屬醫療疏失。

對此，男子在受訪時憤怒表示，「我沒有致命疾病，卻莫名其妙被切掉整個下巴，白白受了這麼大的痛苦。」目前他已對醫院提起訴訟，羅馬檢察官辦公室正介入調查，釐清檢體如何被搞混，以及該由誰負責這場荒謬的災難。

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