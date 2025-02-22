美國會兩院跨黨派議員提案 反對中共施壓各國接受對台主張

美國聯邦參、眾議院多位重量級跨黨派議員21日聯合提出決議案，反對中國共產黨施壓美國及其他國家接受其對台灣擁有主權的行動。（法新社）

2025/02/22 15:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對中國愈發利誘或脅迫各國接受其台海兩岸主張，美國聯邦參、眾議院多位重量級跨黨派議員21日聯合提出決議案，反對中國共產黨施壓美國及其他國家接受其對台灣擁有主權的行動，決議案還確認美國的「一中政策」及夥伴的類似政策，並不等同於中共的「一中原則」。

《美國之音》（VOA）指出，這項跨黨派、跨兩院決議案的領銜提案人是眾院外交事務委員會亞太小組委員會主席、加州共和黨聯邦眾議員金映玉（Young Kim），「中共持續扭曲聯合國大會第2758號決議，以合理化其對台灣的主權主張。毋庸置疑的是，美國不承認『一中原則』，也不允許中共限制台灣發聲及壓迫台​​灣的自由」。

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金映玉表示，她感謝眾院及參院不分黨派同事與她一起，「支持我們在台灣的那些愛好和平的朋友，他們值得在國際組織裡擁有一席之地」。

這項決議案旨在反擊中國的虛假敘事，即宣稱聯大第2758號決議是代表中國對台灣擁有主權的國際協議，確認美國的「一中政策」並非、也向來都與中共的『一中原則』不同，同時反對中共阻止台灣有意義參與國際組織的作為。

決議案在眾院的共同提案人包括外委會首席民主黨成員貝拉（Ami Bera）、眾院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及該委員會首席民主黨成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。

在參院，共同提案的包括外交關係委員會主席里契（Jim Risch）、外委會首席民主黨籍成員夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）以及民主黨參議員昆斯（Chris Coons）。

里契在聲明中表示，「美國不承認中國對台灣的主權宣示。中國政府又一次企圖欺騙世界並為自己的目的顛覆聯合國，但我們已看到這些惡意手段，也支持我們在台灣的朋友」。

夏亨指出，「北京阻止台灣有意義參與聯合國的企圖，進一步侵蝕國際社會對台灣的支持，此一不分黨派決議案表明，美國不會允許此事發生。要說清楚的是，聯大第2758號決議並未定義台灣的政治地位、不決定各國如何與台灣交往，也不應該阻止台灣有意義參與聯合國機構」。

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