魯比歐劃紅線：美國是太平洋國家 不會放棄參與相關事務

魯比歐強調，美國是太平洋國家，不會放棄參與太平洋事務。（美聯社）

2025/02/22 15:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐21日在接受美國媒體採訪時強調，美國是一個太平洋國家，美國將繼續保持在這個地區的存在，這是美國的一條紅線。魯比歐堅定表示，美國「不會放棄身為一個太平洋大國對地區事務的參與」。

魯比歐在社群平台X接受記者赫瑞吉（Catherine Herridge）的訪問中談到川普政府對中國的立場，指中國像俄羅斯一樣都是世界大國，但中國這個世界第二大經濟體的軍事力量正在快速發展，「我們必須與中國保持關係，儘管我們的看法並非總是一致」。

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魯比歐說，美中在某些方面是競爭者，在其他方面則是直接的對手，從拜登政府以來，美中的溝通實際上比美俄溝通要好，「這種溝通在外交政策方面，已有一定的成熟度」。

然而，中國在關鍵的稀土礦產、供應鏈的關鍵組成部分等許多方面都佔據主導地位，中國還透過經濟脅迫將印太地區的許多國家變成它的「附屬國」，「美國絕對不會接受這種狀況」。

魯比歐強調，日本對充當附屬國沒有興趣，日本、南韓、菲律賓、澳洲都是美國的親密盟友，「他們都不願意成為（中國）附屬國。越南也沒有興趣在中國勢力範圍內當一個附屬國，「我們不會生活在對我們經濟至關重要的東西被中國人控制和劫持的世界，這樣做就是貨真價實的愚蠢」。

此外，魯比歐也提到中國在雙邊經貿關係的不平等問題。多年來，中國企業幾乎可以在美國經濟中為所欲為，「我們允許他們在美國做任何他們想做的事情，但美國企業卻在中國實際上什麼都做不成」。

如果中國允許美企進入中國營運，只是因為中國要竊取他們的智慧產權，接著讓美企破產，再讓中企取而代之。川普政府決心要解決這種不公平現象，「這就是為什麼川普總統總是在講對等的問題」。

在談到COVID-19病毒是否來自中國武漢實驗室時，魯比歐表示他一直都是這麼認為，「常識告訴人們發生這種事故的可能性是存在的」。

他說，中國花了許多年尋找病毒，進行病毒功能增強研究，甚至得到西方的資助。他也提到，中國甚至嘗試了解這種病毒侵入人體會有什麼結果，「中國做這些事的目的可能就是為了做出疫苗」。

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