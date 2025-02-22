為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國德州麻疹疫情病例數飆達90例 新墨西哥州也受影響

    美國德州西部麻疹疫情持續蔓延，當地官員表示，目前已達90例，相較前1週幾乎翻倍，且疫情已擴散至鄰近的新墨西哥州東部。（法新社資料照）

    美國德州西部麻疹疫情持續蔓延，當地官員表示，目前已達90例，相較前1週幾乎翻倍，且疫情已擴散至鄰近的新墨西哥州東部。（法新社資料照）

    2025/02/22 12:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州西部麻疹疫情持續蔓延，當地官員表示，目前已達90例，相較前1週幾乎翻倍，且疫情已擴散至鄰近的新墨西哥州東部。

    綜合外媒報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）的資料顯示，截至目前為止，已有16 名德州人因感染麻疹住院。麻疹的典型症狀包括高燒、咳嗽、流鼻水、皮疹及眼睛流淚。在某些情況下，麻疹可能引發嚴重併發症，特別是5歲以下兒童，包括可能導致肺炎或腦炎。

    「這次疫情是該州近30年來最嚴重的一次」德州衛生官員21日表示，截至當地時間21日止，德州高傳染性呼吸道病例數已攀升至90例，幾乎是1週前的2倍數量。目前德州病例主要集中於蓋恩斯郡（Gaines County）和特里郡（Terry County），分別有57例、20例。據德州衛生部數據可知，感染者中5至17 歲兒童占最多，共達51例，另有26例患者為4歲以下兒童。

    德州衛生局發言人安東（Lara Anton）上週曾說，「關係緊密、疫苗接種率偏低」的門諾派（Mennonite）社區受到影響最為嚴重，尤其是就讀小型私立學校或在家接受教育者。

    不過，現在麻疹疫情已蔓延至與蓋恩斯郡接壤的新墨西哥州利郡（Lea County）；新墨西哥州衛生部門指出，當地9例確診患者可能與曾造訪超市、教堂、小學、諾爾勒醫院及霍布斯當地1間沃爾格林連鎖藥局，當局計畫下周舉辦疫苗接種門診。

    衛生官員警告，由於麻疹病毒可在感染者到達現場後的空氣中存活長達2小時，故病例數可能持續上升。美國CDC表示，每10個易感人群中就有9個感染麻疹，建議民眾接種2劑麻疹、流行性腮腺炎及麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）是預防麻疹最有效的方法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播