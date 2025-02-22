美國德州麻疹疫情病例數飆達90例 新墨西哥州也受影響

美國德州西部麻疹疫情持續蔓延，當地官員表示，目前已達90例，相較前1週幾乎翻倍，且疫情已擴散至鄰近的新墨西哥州東部。（法新社資料照）

2025/02/22 12:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州西部麻疹疫情持續蔓延，當地官員表示，目前已達90例，相較前1週幾乎翻倍，且疫情已擴散至鄰近的新墨西哥州東部。

綜合外媒報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）的資料顯示，截至目前為止，已有16 名德州人因感染麻疹住院。麻疹的典型症狀包括高燒、咳嗽、流鼻水、皮疹及眼睛流淚。在某些情況下，麻疹可能引發嚴重併發症，特別是5歲以下兒童，包括可能導致肺炎或腦炎。

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「這次疫情是該州近30年來最嚴重的一次」德州衛生官員21日表示，截至當地時間21日止，德州高傳染性呼吸道病例數已攀升至90例，幾乎是1週前的2倍數量。目前德州病例主要集中於蓋恩斯郡（Gaines County）和特里郡（Terry County），分別有57例、20例。據德州衛生部數據可知，感染者中5至17 歲兒童占最多，共達51例，另有26例患者為4歲以下兒童。

德州衛生局發言人安東（Lara Anton）上週曾說，「關係緊密、疫苗接種率偏低」的門諾派（Mennonite）社區受到影響最為嚴重，尤其是就讀小型私立學校或在家接受教育者。

不過，現在麻疹疫情已蔓延至與蓋恩斯郡接壤的新墨西哥州利郡（Lea County）；新墨西哥州衛生部門指出，當地9例確診患者可能與曾造訪超市、教堂、小學、諾爾勒醫院及霍布斯當地1間沃爾格林連鎖藥局，當局計畫下周舉辦疫苗接種門診。

衛生官員警告，由於麻疹病毒可在感染者到達現場後的空氣中存活長達2小時，故病例數可能持續上升。美國CDC表示，每10個易感人群中就有9個感染麻疹，建議民眾接種2劑麻疹、流行性腮腺炎及麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）是預防麻疹最有效的方法。

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