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    川普開除參謀長聯席會議主席！清除軍方DEI高層

    美國總統川普21日宣布解除參謀長聯席會議主席、空軍上將布朗（C.Q. Brown）的職務。（美聯社）

    美國總統川普21日宣布解除參謀長聯席會議主席、空軍上將布朗（C.Q. Brown）的職務。（美聯社）

    2025/02/22 11:15

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日宣布解除參謀長聯席會議主席、空軍上將布朗（C.Q. Brown）的職務，並提名由空軍中將凱恩（Dan 'Razin' Caine）接任，被認為是在清除軍方內部支持DEI（多元、平等和包容）的高層。

    據《美聯社》報導，布朗是歷來第2個非裔的參謀長聯席會議主席，在2020年非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死事件時，布朗曾公開支持「黑人的命也是命」運動。

    川普在旗下社交平台Truth Social發文，感謝布朗40多年來為國服務，稱讚他是傑出的領導者，不過，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾懷疑布朗為何能當上參謀長聯席會議主席，「是因為他的膚色？還是因為他的能力？」

    另外，赫格塞斯宣布美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）、空軍副參謀長斯萊夫（James Slife）也將被撤換。據了解，川普在就職後旋即開除美國海岸防衛隊最高指揮官費根（Linda Fagan），弗蘭凱蒂是第2個遭開除的女性高階將領。

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