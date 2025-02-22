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    川普出手了！ 限制中國在美戰略領域投資 包括半導體、人工智慧等

    美國總統川普21日簽署備忘錄，限制中國在美戰略領域的投資。（歐新社）

    美國總統川普21日簽署備忘錄，限制中國在美戰略領域的投資。（歐新社）

    2025/02/22 09:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日簽署備忘錄，指示外國投資委員會（CFIUS）限制中國在美國戰略領域的投資，包括半導體、人工智慧、量子技術、生物科技、航空航天等等。

    據《路透》報導，白宮知情官員透露，這份備忘錄主要目的是促進外國在美投資，同時保護美國國家安全免受中國等對手的威脅。官員指出，中國正在利用美方來協助本身的軍事、情報、防務現代化，對美國安全構成直接威脅。

    CFIUS專門審查外國在美投資是否會帶來國安風險，根據川普的指示，美國政府將制定新規則，遏止中國等境外對手利用美方資本、技術和知識，確保所有投資都符合美國利益。

    據了解，中國在美國的投資近年來已急劇減少，從2016年460億美元（約新台幣1.5兆元）降至2022年的近50億美元（約新台幣1640億元）。

    另外，中國個人或單位在美國27州擁有近35萬英畝農地，已引起各界憂心這會危害國安；中國的駭客日前對CFIUS展開攻擊，也是美方關注的重點之一。

    美國前總統拜登在2023年曾簽署行政命令，禁止美國對中國某些敏感技術進行投資，川普此次的備忘錄有可能會擴大拜登禁令的限制範圍。

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