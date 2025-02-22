中國足球隊怕被「64」回敬「集體消失」 矢板明夫：戰狼自食苦果

山東泰山11日擊敗光州FC，中國球迷舉全斗煥的照片嘲諷南韓，引爆韓網怒火。（圖翻攝自X平台）

2025/02/22 09:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東泰山足球俱樂部日前在亞足聯（AFC）冠軍精英聯賽對上南韓光州足球俱樂部，當時竟有球迷高舉前南韓總統、血腥鎮壓示威者的獨裁者全斗煥的照片嘲諷，後續該隊也遭光州球迷以大量的「8964」標語回敬，讓泰山隊直接棄賽，並因此遭到巨額罰款。對此資深媒體人矢板明夫發文直言「囂張跋扈的小粉紅戰狼，終於讓自己吃到了苦果」。

矢板明夫在臉書發文指出，曾經聽過一句古話「辱人者，人恆辱之」。意思是喜歡侮辱別人的人，一定會經常自取其辱。他表示看到中國山東泰山足球隊被迫退出亞冠聯賽的新聞，愈發覺得古人說的話真有道理。

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矢板明夫表示，今年2月11日，山東泰山隊在主場迎戰來自韓國的光州FC隊時，有部分中國球迷在觀眾席上高舉1980年光州事件中，血腥鎮壓示威者的獨裁者全斗煥、以及北韓的金日成和金正恩等人的照片，企圖藉此挑釁和羞辱對手、激怒韓國球員。

矢板明夫指出，比賽結果是山東隊以3:1取得勝利，但是比賽結束後，韓國媒體報導了此事，激怒了韓國社會。特別是對很多失去親人的光州人來說，45年前的光州事件，是心中永遠的痛。光州FC隊也對中方提出了嚴正抗議，指出：「這不僅是對光州的嘲諷和貶低，也是對整個韓國的嘲諷和貶低」。

矢板明夫表示，之後輪到泰山隊到韓國蔚山進行比賽。雖然對手不是光州隊，但是上千名光州的球迷自發來到蔚山。媒體消息傳出，這些球迷準備了大量的「8964」等中國敏感標語，準備「回敬」對手。

矢板明夫說，中國官員得到消息以後，高度緊張，生怕這件事傳回中國，造成不良的政治影響。於是緊急命令泰山隊退出比賽、立刻回國。泰山隊便以「隊員身體不適」為由，放棄了比賽，灰溜溜地回國了。

矢板明夫提到，後續山東泰山隊將面臨巨額的罰款，和相當長一段時間禁止參加亞冠聯賽的處罰。對於此事的發展，矢板明夫也直言「這幾年，習近平在中國國內推廣的無腦愛國教育，培養了無數囂張跋扈的小粉紅戰狼，今天終於讓自己吃到了苦果」。

當時現場還有中國球迷舉金日成的照片。（圖翻攝自X平台）

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