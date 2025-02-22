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    中國詐騙集團捨菲律賓轉戰大馬 隱身高級公寓耍詐14人被捕

    中國詐騙集團隱身吉隆坡高級公寓，以「玩遊戲贏大獎」騙玩家。示意圖。（資料照）

    中國詐騙集團隱身吉隆坡高級公寓，以「玩遊戲贏大獎」騙玩家。示意圖。（資料照）

    2025/02/22 00:08

    〔中央社〕中國詐騙集團從菲律賓轉移陣地到馬來西亞設詐騙基地，隱身吉隆坡高級公寓作案，藉「玩遊戲贏大獎」為餌，騙玩家加入遊戲平台，玩家付費後才知受騙。馬來西亞警方根據線報逮捕12名中國人與兩名本地男子。

    光明日報、星報（The Star）等馬來西亞媒體報導，犯罪集團利用網路聊天室與社群媒體宣傳，以提供電腦與名牌包為誘餌，誘騙中國玩家下載應用程式，付費進入遊戲平台，客服人員也會遠程遙控解決玩家技術問題，但當玩家再支付額外費用繼續遊戲，卻發現無法聯絡詐騙集團的客服人員，錢也被騙走了。

    報導指出，詐騙集團的首腦是中國籍男子，並在吉隆坡市區購置8間高級公寓作掩護，設立詐騙基地專門詐騙中國人。警方於19日展開突襲行動，逮捕14人到案。

    武吉阿曼（Bukit Aman）商業犯罪調查部（CCID）總監拉姆里（Ramli Yoosuf）指出，中國詐騙集團從菲律賓移師馬來西亞，利用詐騙資金購置高級公寓，警方除逮獲首腦外，包括財務經理、客服人員及司機均被逮捕。

    馬來西亞媒體報導，警方起獲逾馬幣700萬令吉（約新台幣4900萬元）資金，也查扣電腦、護照與休旅車等贓證物。詐騙集團成員每月領有馬幣3000令吉到7000令吉薪水。

    警方根據刑法第420條文調查，詐騙集團成員如獲法院判決確定，將判處有期徒刑1年到10年不等刑度、鞭刑或罰金。

    中國詐騙集團在馬來西亞詐騙已非首例，詐騙集團成員也會隱身高級公寓作案，以掩人耳目，成為治安毒瘤。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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