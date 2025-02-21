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    烏俄若停戰北京陷兩難 彭博：中國將成美軍頭號目標

    彭博分析，烏俄若達成和平，美國將把軍事重心轉向中國。（路透）

    彭博分析，烏俄若達成和平，美國將把軍事重心轉向中國。（路透）

    2025/02/21 22:10

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與俄國近期迅速啟動烏俄和平進程，18日於沙烏地阿拉伯首都利雅德首次會商，中國表明支持一切促成烏克蘭和平的努力。「彭博」專文分析，雖然烏俄停戰確實能為北京帶來好處與機會，但也使之陷入進退兩難局面。因為隨之而來的重大問題是，中國勢將成為美軍的頭號目標。

    中國在川普第二任期改採保守、低調策略，雖然仍對美方10%關稅祭出報復措施，但氛圍上仍比在川普第一任期時的「戰狼」外交和緩許多；川普對中國的個人論調也不若過往強勢，更屢次強調與中國國家主席習近平交情良好。

    但內閣中仍有國務卿魯比歐、準貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等對中鷹派高階官員坐陣。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和川普長子小唐納．川普，皆表達欲把大量軍事資產集中對抗中國的主張。

    北京對外經濟貿易大學教授龔炯認為，「北京處在『第22號軍規』（Catch-22，指進退兩難）情勢」、「中國期盼終戰或至少休戰，但可不想變成華盛頓的優先處置對象」。

    美國國務卿魯比歐抵達沙烏地阿拉伯利雅德，準備與俄國官員就烏俄停火展開會商。（法新社）

    美國國務卿魯比歐抵達沙烏地阿拉伯利雅德，準備與俄國官員就烏俄停火展開會商。（法新社）

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