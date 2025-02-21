下週一會晤川普 馬克宏：會勸他「面對普廷硬起來」

法國總統馬克宏（見圖）週一到美國華府與川普會面。（法新社）

2025/02/21 23:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下週一（24日）將與美國總統川普會晤，行前表態，他將勸告川普「面對普廷時，你不能軟弱」。

《法新社》報導，馬克宏週四在社交媒體上說，他週一與川普會面時會告訴對方：「面對（俄羅斯）總統普廷（Vladimir Putin）時你不能軟弱。那不是你，不是你的商標，不符合你的利益。如果你在面對普廷時軟弱，那在面對中國時，你有何可信度呢？」

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馬克宏也建議川普，應當在與俄國談判時創造出「不確定性」，因為普廷「不知道川普打算做什麼，他認為川普有可能做出任何事，這種不確定性對我們還有烏克蘭來說有好處。」

馬克宏還說，他會警告川普切勿讓俄國奪取烏克蘭，「我們想要和平，但我們不想看到一份代表烏克蘭得投降的停火協議，因為那樣會很危險。我們明白那會讓俄羅斯軟土深掘，我們經歷過這種事情。」

當被問到法國是否會向烏克蘭派軍的問題時，馬克宏說，他無意介入烏俄戰爭，但在烏俄和談後，法軍將會是向烏克蘭提供「保證」的安全部隊成員之一。

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