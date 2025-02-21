川普重繪亞洲能源依賴地圖 計畫建阿拉斯加輸氣管

川普正以美國天然氣，重塑亞洲的能源供應。（路透）

2025/02/21 21:32

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，川普政府正透過增加化石燃料的投資，將亞洲區域盟友與華府串連起來，以重塑美國與東亞國家的經濟關係。美國的能源行銷策略是利用亞洲國家對關稅與運輸航線安全的疑慮。目前日本、南韓、台灣與其他亞洲國家已接受增加美國天然氣進口的觀點，此發展將提振美國經濟，並降低中國與俄羅斯的區域影響力。

報導指出，美國總統川普本月7日與來訪的日本首相石破茂午餐時，話題很快轉至東京如何協助開採阿拉斯加天然氣，並將之運送至美國亞洲盟邦的議題。消息人士透露，美國能源沙皇柏根（Doug Burgum）在這場閉門會談中強調，該合資計畫是日本取代中東能源運輸，並解決與美國貿易失衡的方法。

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這項將建造一條800英里（1287.5公里）的輸氣管，以連接阿拉斯加北坡氣田與太平洋海岸出口站的計畫，因成本高昂與地勢惡劣而被擱置數十年。但渴望在與川普首次會面中取得正面成果，並降低美國關稅傷害的石破茂，儘管對該計畫的可行性存有疑慮，但仍釋出樂觀訊息，知情者說，他表示希望日本參與該規模440億美元的計畫。

在該餐敘後，川普一再公開提到該計畫，但石破茂並未如此，且在官方聲明中沒有提到相關會談。

報導說，日本是全球第二大液化天然氣買家、能源基礎建設的主要投資者，日本參與川普的能源政策將至關重要。

華府保守派智庫哈德遜研究所日本計畫主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）指出，「如果川普政府的計畫實現，美國的液化天然氣將大量流入日本、南韓，並向下擴散，如此，東南亞將在經濟上依賴美國；美國正重新繪製能源依賴地圖」。

美國國務卿魯比歐近日與日本、南韓外長發表聯合聲明，同意透過「釋放」美國「平價、可靠的能源」，特別是液化天然氣，來強化能源安全。除此之外，印度總理莫迪本月與川普會面時，也承諾採購大量美國能源，以避免關稅報復。台灣亦考慮採購更多美國能源，包括阿拉斯加的液化天然氣。

川普第一任期的資深能源官員德倫茨（Landon Derentz）說，台灣增加對美國能源的依賴，將有助於遏止中國對台灣採取海上封鎖等激進措施，他說，「在某種程度上，你簽訂的是安全保障合約，亦即一旦爆發衝突，美國將出面確保物資供應不中斷」。

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