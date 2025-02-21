為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    稀土換美援？俄軍猛攻烏克蘭 美促簽礦產協議

    烏克蘭赫爾松州遭俄軍襲擊後的情況。（法新社）

    烏克蘭赫爾松州遭俄軍襲擊後的情況。（法新社）

    2025/02/21 23:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭多地過去24小時遭俄軍猛烈轟炸，導致至少12名平民死亡、6人受傷，並摧毀多處基礎設施。與此同時，白宮也敦促烏克蘭總統澤倫斯基簽署關鍵礦產協議，將美方對烏援助與稀土資源掛鉤，而七國集團（G7）內部，也因是否將俄羅斯標為「侵略者」出現分歧。

    綜合外媒報導，俄軍當地時間21日晚間發射160架「見證者」（Shahed）無人機及多枚彈道飛彈，烏軍雖成功攔截87架，但仍有部分擊中民宅與商家，導致重大死傷與基礎設施受損。受害者主要分布於烏東與南部地區，其中包括年長民眾及無辜平民。

    對此，白宮強調，希望烏克蘭與美國就戰略礦產達成協議，允許美方開採烏克蘭境內的稀土與關鍵資源，以交換更多軍事與經濟援助。美國川普派遣的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，與澤倫斯基及其國安團隊的會談「廣泛且正向」，但雙方尚未達成最終共識。

    與此同時，俄羅斯聲稱已奪下烏東兩座戰略村落，白宮則強調和平談判仍在持續進行，然而「烏克蘭並未被納入其中」。此外，美方也拒絕在七國集團（G7）聲明中，將俄羅斯稱為「侵略者」，引發關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播