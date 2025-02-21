稀土換美援？俄軍猛攻烏克蘭 美促簽礦產協議

烏克蘭赫爾松州遭俄軍襲擊後的情況。（法新社）

2025/02/21 23:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭多地過去24小時遭俄軍猛烈轟炸，導致至少12名平民死亡、6人受傷，並摧毀多處基礎設施。與此同時，白宮也敦促烏克蘭總統澤倫斯基簽署關鍵礦產協議，將美方對烏援助與稀土資源掛鉤，而七國集團（G7）內部，也因是否將俄羅斯標為「侵略者」出現分歧。

綜合外媒報導，俄軍當地時間21日晚間發射160架「見證者」（Shahed）無人機及多枚彈道飛彈，烏軍雖成功攔截87架，但仍有部分擊中民宅與商家，導致重大死傷與基礎設施受損。受害者主要分布於烏東與南部地區，其中包括年長民眾及無辜平民。

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對此，白宮強調，希望烏克蘭與美國就戰略礦產達成協議，允許美方開採烏克蘭境內的稀土與關鍵資源，以交換更多軍事與經濟援助。美國川普派遣的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，與澤倫斯基及其國安團隊的會談「廣泛且正向」，但雙方尚未達成最終共識。

與此同時，俄羅斯聲稱已奪下烏東兩座戰略村落，白宮則強調和平談判仍在持續進行，然而「烏克蘭並未被納入其中」。此外，美方也拒絕在七國集團（G7）聲明中，將俄羅斯稱為「侵略者」，引發關注。

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