神蹟攏係假？義大利聖母像「流血淚」狂吸捐款 DNA比對揭驚人真相

義大利據稱會流「血淚」的聖母雕像。（擷取自臉書）

2025/02/21 23:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一座聖母瑪利亞雕像過去多年被信徒視為「神蹟」，「流下血淚」吸引無數人朝聖、捐款和祈福。然而，最新DNA檢測結果曝光，雕像上的血跡竟與朝聖活動發起人卡蒂亞（Gisella Cardia）的基因完全吻合，信仰瞬間崩塌，更陷入詐欺疑雲。

綜合外媒報導，自詡聖母代言人的卡蒂亞2016年購得這座雕像，宣稱聖母不僅會流血淚，還會向她傳達啟示。她每月固定在雕像前舉辦祈禱活動，吸引信徒捐款，金額高達數萬美元。除此之外，她甚至自誇曾利用雕像的「神力」，以有限的食物餵飽15人，也讓信徒死心塌相信她曾精準地預言過新冠疫情。

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然而，隨著質疑聲浪升高，檢方2023年展開調查，委託法醫專家DNA檢測，結果近日出爐，雕像上的血跡就是屬於卡蒂亞本人。她的律師馬奇諾利（Solange Marchignoli）反駁說，指出DNA檢測還需確認是「單一基因型」還是「混合基因型」，若是單一型態，意味著血跡確實來自卡蒂亞，涉犯詐欺；但若是混合型，則可能是她在親吻或觸摸雕像時留下的痕跡。

值得注意的是，卡蒂亞過去曾因詐欺被定罪，這次透過聖母像設立基金會募款，宣稱要為病童建造療養中心。隨著DNA檢測結果曝光，法醫2月28日會正式將報告交給檢方，若確認血跡屬於卡蒂亞本人，她可能面臨詐欺指控及後續的司法究責。

然而，卡蒂亞已離開朝聖地，不知所蹤，連她的律師也不清楚下落。事實上，天主教會早在2022年就裁定該「奇蹟」不具超自然性，還制定了更嚴格的審查標準，未來只有教宗才能裁定神蹟真偽。

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