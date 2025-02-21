衛報：川普翻轉對烏政策 台灣屏息觀察

分析指出，習近平可能要求川普表態支持兩岸「和平統一」，但川普會如何回應令人不安。（法新社）

2025/02/21 20:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》21日專文指出，在川普首次擔任美國總統期間，台灣對川普相對抱持好感，因為他大力挫敗中國犯台威脅。然而，川普此次回鍋，對台灣釋出的訊息充其量是「好壞參半」，甚至萬一中國要求支持「和平統一」，他也不排除點頭，台灣方面正謹慎以對。不過，川普的反應難以預測，也不排除一旦美中關係惡化，川普反而以前所未有的方式支持賴清德總統。

該文指出，川普上一次入主白宮，美對台軍售批准率飆升，美國海軍在台海活動增加，川普還與時任總統蔡英文通電話，傳達台灣政府合法性，但川普如今帶來全球性震動，從關閉美國國際開發總署、放話吞併加拿大和格陵蘭、控制加薩走廊進行重建、與俄羅斯就烏克蘭戰爭進行談判等，都是對外交準則和保證的嚴厲打擊。如果川普撤回對台灣的支持，將引發一場生存危機。

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澳洲戰略政策研究所（ASPI）中國調查和分析計畫主管貝書穎（Bethany Allen）指出，川普政府已展現出願意無預警打破美國兩黨數十年來中國政策的跡象，「（川普）正把自由民主價值排除在外交政策考量之外，使得美國挺台立場，可能與純粹因為台灣本身就是一個值得維護的民主政體，那種固有價值脫鉤」。

本月稍早，川普會見日本首相石破茂後，兩人在聯合聲明中表明，美日「反對任何透過武力或脅迫，片面改變台海現狀的企圖」。美國國務院隨後從台灣介紹專頁上刪除「不支持台獨」字句。然而，「亞洲社會政策研究所」執行主任但若雲（Rorry Daniels）警告，這兩件事是由川普政府成員主導，而非川普本人，川普很可能突然透過聲明或行政命令，撤銷數十年來的政策，尚不清楚國務卿魯比歐、國安顧問瓦爾茲等人在台灣問題上，對川普有多大影響力。

川普似乎不重視捍衛民主國家及反對獨裁主義，其不可預測性令人不安。雖然少有分析家認為台灣會被當成談判籌碼，但習近平可能會要求美國總統支持「和平統一」，前總統拜登曾在被如此要求時嚴正拒絕，卻難以排除川普同意的可能性。

不過，全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）認為，川普也可能反其道而行，「對北京而言，最糟的就是，川普開始以前所未有的方式支持賴政府。如果美中關係破裂，可能性就會升高。他們（北京）知道川普想要什麼嗎？這我不確定」。華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀表示，美台關係可能會保持強勁，但台灣可能面臨川普施壓，要求答應他的要求。

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