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    又是養套殺！Temu新規擴大提供第三方用戶個資 不同意不給用

    用戶使用Temu示意圖。（路透檔案照）

    用戶使用Temu示意圖。（路透檔案照）

    2025/02/21 18:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕就在中國開發的人工智慧（AI）機器人「深度求索（DeepSeek）」將用戶資料傳給TikTok中國母公司「字節跳動」，引發疑慮之際，另一家中國公司、跨境網路購物平台Temu近日更新其隱私政策，擴大用戶個人資訊收集和使用範圍。

    南韓媒體《韓聯社》、《韓國前鋒日報（The Korea Herald）》21日報導，21日所見Temu的更新版隱私政策指出，南韓市場用戶的個人資料，「將委託給國內和國際第三方公司，以有效提供服務」，並稱「若用戶拒絕將個人資訊轉移至國外，將無法使用平台之服務」。

    與更新前的政策比較，舊版政策強制要求用戶同意提供第三方的個資，僅「跨境匯款」相關資訊，新版政策擴大涵蓋到地址、電話號碼、簡訊、裝置資訊、身份證件資訊等。

    這些用戶個資將委託給27家企業處理，分佈在南韓、美國、新加坡、日本、澳洲和印尼6國。Temu也擴大可直接獲得用戶資料的第三方收受者名單，之前此名單僅限南韓國稅廳。

    報導指出，Temu擴大用戶個人資訊收集和使用範圍，但其保護個資以及防範資料外洩措施仍令人疑慮。韓聯社詢問Temu新版隱私政策對個資保護情況，相關負責人要記者去詢問總部。

    去年中國阿里巴巴旗下電商平台「全球速賣通（AliExpress）」才因未告知用戶，即將南韓用戶個資提供給約18萬個境外銷售商，違反個資保護法，遭南韓主管機關「個人資料保委員會（PIPC）」處以約19億韓元罰款。PIPC正在調查Temu的個資保護情況。

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